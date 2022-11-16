Массированный удар РФ по Украине: в ОК Юг сообщили, сколько ракет сбили и где зафиксировали попадания 16 ноября, 08:02 В ОК Юг сообщили подробности массированного удара РФ по Украине (Фото:Генштаб)

В Оперативном командовании Юг сообщили, что во время массированной атаки РФ по территории Украины во вторник, 15 ноября, их силам удалось сбить 10 ракет.

Об этом в Telegram сообщил пресс-секретарь Оперативного командования Юг Владислав Назаров.

По его словам, силами и средствами зенитно-ракетных подразделений противовоздушной обороны удалось сбить:

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пять крылатых ракет над Николаевской область;

одну ракету над Одесской областью в Подольском районе;

одну ракету в Черкасской области;

три ракеты в воздухе над Винницкой областью.

В то же время зафиксировали попадания по объектам важной инфраструктуры Кировоградской, Винницкой областей и РТЦК.

Также были повреждены объекты энергетической инфраструктуры в Бериславском районе Херсонской области и в Криворожском районе.

В Зеленодольской громаде ракета попала по территории предприятия. Повреждены два производственных сооружения.

Жертв в результате атаки нет.



Во вторник, 15 ноября, Россия нанесла самый массированный ракетный удар по Украине, включая Киев.

РФ выпустила по Украине около 100 ракет. До этого самый массовый обстрел после 24 февраля был зафиксирован 10 октября — 84 ракеты.

Под удар попали критически важные объекты энергетической инфраструктуры в ряде регионов, по всей Украине введены аварийные отключения.

