Над столицей сбили около 15 ракет, обломки упали в Голосеевском районе, всего в Украине ПВО уничтожила 23 из 25 ракет — главное 9 мая, 07:57 Взрыв в небе Киева во время ракетной атаки 9 мая (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В ночь на вторник, 9 мая, по всей Украине была объявлена воздушная тревога. По Киеву был нанесен массированный ракетный удар, силы ПВО сбили в районе столицы около 15 воздушных целей. Еще одна волна атаки пришлась на восток Украины, где сбили 8 ракет.

Тревога в Киеве продлилась около двух часов, с 4:04 до 6:04. NV следит за главными последствиями атаки.

07:55 Удар по восточным областям: в Днепре обломки ракеты упали на жилой дом, ранена женщина — ОВА

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В Днепре в результате падения обломков ракеты на жилой дом ранена женщина, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

«Ночью военные из воздушного командования Восток сбили все 8 ракет, которые враг направил на область. Обломки российского металлолома упали на четырехэтажку в Днепре. Ранена 32-летняя женщина, она в больнице», — написал он в Телеграм-канале.

По его словам, также в доме повреждена крыша и перекрытие нескольких квартир.

«На третьем этаже была обнаружена боевая часть ракеты. Пока работали взрывотехники, несколько десятков жителей были эвакуированы. Опасные обломки уже вывезли, их уничтожат», — отметил Лысак.

Также он сообщил, что враг наносил удары из тяжелой артиллерии по Никополю и Марганецкой общине. В результате один частный дом уничтожен, еще 4 — повреждены. Повреждены хозяйственные постройки и линии электропередач, но люди не пострадали.

07:35 ПВО сбила 23 из 25 ракет — Залужный о ночной атаке

За две волны обстрела Украины в ночь на 9 мая 2023 года российские оккупанты осуществили пуски 25 крылатых ракет Калибр и Х-101/Х-555. 23 из них уничтожены противовоздушной обороной Воздушных Сил ВСУ во взаимодействии с другими Силами обороны Украины.

Сначала ракетный удар был нанесен по восточным областям Украины, ближе к утру — по Киеву.



07:26 Полиция показала обломки ракеты, упавшей во дворе частного дома в Голосеевском районе



07:15 Воронка от ракеты в Киевской области



07:02 Над Киевом уничтожили около 15 ракет — КМВА

Сергей Попко, глава КМВА, сообщил детали пятой воздушной атаки по Киеву с начала мая:

ночная атака была совершена с четырех бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря

выпущенные крылатые ракеты, вероятнее всего, были типа Х-101 ( Х-555) и не достигли своих целей.

Х-555) и не достигли своих целей. ПВО столицы снова сработала отлично. «По предварительной информации, в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено и уничтожено около полутора десятков вражеских воздушных целей! Попадания не допущены», — подчеркнул Попко.

предварительно, без жертв и серьезных разрушений в результате падения обломков.

«[Атака была совершена] с максимальной плотностью и мощностью нападения именно к 9 мая! Это проявление настоящего культа „победобесия“ — из дня окончания Второй мировой войны создать себе сакральную дату и пытаться убить в этот день как можно больше гражданского населения!» — добавил Попко.

06:50 Кличко подтвердил падение обломков в Голосеевском районе

В Голосеевском районе столицы обломок сбитой ракеты упал во двор частного дома, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.



«Горящий обломок потушили. Пострадавших повреждений нет. Специалисты-взрывотехники, спасатели и полиция еще работают на месте», — добавил мэр.



06:10 Отбой тревоги по областям



06:00 В КГВА рассказали предварительные подробности ракетной атаки на столицу. Обломки российских ракет упали в нескольких районах Киева.



5:26 Киевская городская военная администрация сообщила о работе ПВО и призвала находиться в укрытиях



5:23 Мощный взрыв прогремел в Киеве



5:02 В Киевской ОВА подтвердили работу ПВО и подчеркнули повышенную опасность.



4:57 Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец заявил о повышенной опасности.

4:55 Мониторинговые каналы сообщили, что в Киевской области слышны взрывы — работает ПВО.