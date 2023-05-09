По всей Украине объявлена воздушная тревога, в Киевской области работает ПВО — онлайн

9 мая, 05:04
Поделиться:
Тревога объявлена по всей Украине (Фото:Карта тревог)

Тревога объявлена по всей Украине (Фото:Карта тревог)

В ночь на вторник, 9 мая, по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Мониторинговые каналы сообщают об угрозе ракетного удара.

5:02 В Киевской ОВА подтвердили работу ПВО и подчеркнули повышенную опасность.

4:57 Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец заявил о повышенной опасности.

4:55 Мониторинговые каналы сообщили, что в Киевской области слышны взрывы — работает ПВО.

Видео дня

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Война в Украине Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X