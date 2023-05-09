По всей Украине объявлена воздушная тревога, в Киевской области работает ПВО — онлайн
Тревога объявлена по всей Украине (Фото:Карта тревог)
В ночь на вторник, 9 мая, по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Мониторинговые каналы сообщают об угрозе ракетного удара.
5:02 В Киевской ОВА подтвердили работу ПВО и подчеркнули повышенную опасность.
4:57 Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец заявил о повышенной опасности.
4:55 Мониторинговые каналы сообщили, что в Киевской области слышны взрывы — работает ПВО.