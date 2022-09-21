Удар РФ по жилым домам Харькова: мэр рассказал о последствиях атаки 21 сентября, 08:24 В одной из многоэтажек разрушены верхние этажи (Фото:Игорь Терехов/Telegram)

В результате удара РФ по жилым домам Холодногорского района Харькова в ночь на среду, 21 сентября, повреждения получили несколько многоэтажек. Один человек ранен.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram.

По его словам, в доме, где были заблокированы жители, сотрудники ГСЧС спасли десять человек.

По другому адресу один раненый.

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В обоих жилых домах разрушены крыши, верхние этажи и лестничные клетки.

Терехов уточнил, что на данный момент известно о четырех ночных «прилетах» в Холодногорском районе.

Один из них пришелся на пустырь возле частных домов, еще один — на инфраструктурный объект. Там произошел небольшой пожар и частичное разрушение зданий.

Войска РФ продолжают обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области на фоне успешного контрнаступления ВСУ, в результате которого деоккупирован практически весь регион.

За минувшие сутки российские оккупанты несколько раз атаковала Печенежскую дамбу в Харьковской области. Власти предупредили местных жителей об угрозе подтопления.

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