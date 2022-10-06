Утренняя атака РФ на жилые кварталы Запорожья: гибель второй женщины не подтвердилась, семь человек ранены 6 октября, 11:43 Утром российские оккупанты выпустили семь ракет по жилым кварталам Запорожья, разрушены дома (Фото:ГСЧС)

Гибель второй женщины во время утренней ракетной атаки войск РФ по Запорожью не подтвердилась.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в Telegram.

«Уточненные данные о пострадавших. Пока известно о гибели одной женщины. Гибель еще одного человека не подтверждается. Благодаря врачам — ее жизнь удалось спасти», — отметил он.

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Старух добавил, что в результате ракетный атаки ранения разной степени тяжести получили семь человек, среди них трехлетний ребенок.

Спасательная операция еще продолжается. Число пострадавших может измениться.

Удалось спасти 21 пострадавшего.

Утром 6 октября РФ выпустила по Запорожью семь ракет. Сообщалось, что погибли две женщины, десять человек пострадали.

Под завалами могут находиться до пяти человек.

В результате утренней атаки разрушены жилые дома.

Через несколько часов оккупанты нанесли повторный ракетный удар по областному центру. Снаряды попали в объекты инфраструктуры.