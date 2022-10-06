Утренняя атака РФ на жилые кварталы Запорожья: гибель второй женщины не подтвердилась, семь человек ранены

6 октября, 11:43
Поделиться:
Утром российские оккупанты выпустили семь ракет по жилым кварталам Запорожья, разрушены дома (Фото:ГСЧС)

Утром российские оккупанты выпустили семь ракет по жилым кварталам Запорожья, разрушены дома (Фото:ГСЧС)

Гибель второй женщины во время утренней ракетной атаки войск РФ по Запорожью не подтвердилась.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в Telegram.

«Уточненные данные о пострадавших. Пока известно о гибели одной женщины. Гибель еще одного человека не подтверждается. Благодаря врачам — ее жизнь удалось спасти», — отметил он.

Видео дня

Старух добавил, что в результате ракетный атаки ранения разной степени тяжести получили семь человек, среди них трехлетний ребенок.

https://www.youtube.com/watch?v=1S8kK3USjgQ

Спасательная операция еще продолжается. Число пострадавших может измениться.

Удалось спасти 21 пострадавшего.

Утром 6 октября РФ выпустила по Запорожью семь ракет. Сообщалось, что погибли две женщины, десять человек пострадали.

Под завалами могут находиться до пяти человек.

Читайте также:
Атака РФ на Харьков: оккупанты ударили по объектам критической инфраструктуры дронами-камикадзе

В результате утренней атаки разрушены жилые дома.

Через несколько часов оккупанты нанесли повторный ракетный удар по областному центру. Снаряды попали в объекты инфраструктуры.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Запорожье Ракетные удары Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X