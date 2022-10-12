Ночной удар РФ по Запорожью и пригородам: оккупанты выпустили семь ракет С-300, есть разрушения 12 октября, 08:22 Войска РФ ночью снова ударили по Запорожью (Фото:Анатолий Куртев/Telegram)

В ночь на среду, 12 октября, войска РФ выпустили по Запорожью и пригородам областного центра семь ракет С-300.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в Telegram.

По его словам, две ракеты попали в один из районов Запорожья, серьезных разрушений нет. Еще пять ракет попали в пригороды.

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Три из них — в одно из приближенных к областному центру сел. В результате атаки там частично разрушен жилой дом, из-под завалов спасатели спасли троих человек. Жертв нет.

Ранее и.о. мэра Запорожья Анатолий Куртев сообщил в своем Telegram, что в результате ударов по Запорожью в жилых домах повылетали окна и двери.

Последнюю неделю войска РФ наносят удары по жилой инфраструктуре областного центра.

Утром во вторник, 11 октября, войска РФ выпустили по Запорожью 12 ракет С-300. Две ракеты попали в автосалон, в результате чего погиб один человек. В здании возник пожар, сотрудникам ГСЧС удалось его потушить. Остальные ракеты повредили школу и амбулаторию. В результате утренней ракетной атаки повреждены также жилые дома.

В ночь на 9 октября Россия атаковала Запорожье 13 самолетами и ЗРК С-300. Удары пришлись по инфраструктуре и жилых кварталах. Сообщалось, что 13 человек, в том числе один ребенок, погибли, еще 89, среди них 11 детей, — ранены.