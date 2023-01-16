Ночной удар РФ по Запорожью: ракета упала рядом с пятиэтажным домом, среди раненых есть двое детей 16 января, 09:38 Ракета российских оккупантов упала рядом с жилой многоэтажкой в Запорожье (Фото:Кирилл Тимошенко/Telegram)

В результате ракетного удара РФ по Запорожью в ночь на понедельник, 16 января, ранения получили пять человек, среди них двое детей.

Об этом сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram.

По его словам, ракета российских оккупантов упала рядом с пятиэтажным домом.

От обломков стекла пострадали пять человек, в том числе дети 9 и 15 лет. Они госпитализированы.

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В самом доме выбиты окна, опорные конструкции не пострадали.

Также войска РФ обстреляли пригород областного центра. Ракета попала на территорию предприятия.

На месте возник пожар.

Информации о жертвах в результате этого удара нет, на месте работают спасатели.

В ночь на 16 января РФ нанесла ракетные удары по Запорожью и Запорожской области. Сообщалось о разрушениях объектов гражданской, жилищной и промышленной инфраструктуры. Данные о пострадавших не уточнялись.