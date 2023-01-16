Ночной удар РФ по Запорожью: ракета упала рядом с пятиэтажным домом, среди раненых есть двое детей
Ракета российских оккупантов упала рядом с жилой многоэтажкой в Запорожье (Фото:Кирилл Тимошенко/Telegram)
В результате ракетного удара РФ по Запорожью в ночь на понедельник, 16 января, ранения получили пять человек, среди них двое детей.
Об этом сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram.
По его словам, ракета российских оккупантов упала рядом с пятиэтажным домом.
От обломков стекла пострадали пять человек, в том числе дети 9 и 15 лет. Они госпитализированы.
В самом доме выбиты окна, опорные конструкции не пострадали.
Также войска РФ обстреляли пригород областного центра. Ракета попала на территорию предприятия.
На месте возник пожар.
Информации о жертвах в результате этого удара нет, на месте работают спасатели.
В ночь на 16 января РФ нанесла ракетные удары по Запорожью и Запорожской области. Сообщалось о разрушениях объектов гражданской, жилищной и промышленной инфраструктуры. Данные о пострадавших не уточнялись.