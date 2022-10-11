Утренний удар РФ по Запорожью: оккупанты выпустили 12 ракет, повреждены жилые дома и школа, есть жертвы 11 октября, 08:53 Войска РФ снова атаковали Запорожье ракетами (Фото:Анатолий Куртев/Telegram)

Утром во вторник, 11 октября, войска РФ выпустили по Запорожью 12 ракет С-300, погиб, по меньшей мере, один человек.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в Telegram.

По его словам, две ракеты попали в автосалон, в результате чего погиб один человек. В здании возник пожар, сотрудникам ГСЧС удалось его потушить. Остальные ракеты повредили школу и амбулаторию.

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И.о. мэра Запорожья Анатолий Куртев добавил в своем Telegram, что в результате утренней ракетной атаки повреждены также жилые дома.

Он сообщил о пострадавших, но точное их количество не назвал.

Последнюю неделю войска РФ наносят удары по жилой инфраструктуре областного центра.

В ночь на 10 октября россияне снова атаковали Запорожье. В результате этой атаки в центре города был разрушен многоквартирный жилой дом.

В ночь на 9 октября Россия атаковала Запорожье 13 самолетами и ЗРК С-300. Удары пришлись по инфраструктуре и жилых кварталах. Сообщалось, что 13 человек, в том числе один ребенок, погибли, еще 89, среди них 11 детей, — ранены.