Ракетный удар РФ по Запорожью: количество жертв возросло до 18 8 октября, 19:46 Спасатели на месте ракетного удара россиян по жилому дому в Запорожье, 6 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Жертвами российского удара по Запорожью стали 18 человек, сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в эфире телемарафона.

«Разбор завалов на центральном проспекте города почти завершен. Число погибших увеличилось до 18 человек. Благодаря тому, что наши люди объединились и оперативно разбирали завалы, удалось спасти 21 человека», — говорится в сообщении.



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Утром 6 октября РФ выпустила по Запорожью семь ракет. В результате атаки были разрушены жилые дома.

