Удары РФ по Запорожью и области: глава ОВА показал последствия атак

2 декабря, 08:29
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Войска РФ ударили ракетами по объектам критической инфраструктуры Запорожья (Фото:Александр Старух/Telegram)

Войска РФ ударили ракетами по объектам критической инфраструктуры Запорожья (Фото:Александр Старух/Telegram)

Целью ракетных ударов РФ по Запорожью в ночь на пятницу, 2 декабря, были объекты промышленной и энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в Telegram.

«Сегодня ночью враг еще раз нанес ракетный удар по Запорожью. Его целью было разрушение промышленной и энергетической инфраструктуры областного центра. В результате начался пожар», — отметил он.

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По словам Старуха, пожар уже удалось потушить. Он показал фото последствий ударов российских оккупантов.

По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.

Также войска РФ ударили по одному из сел в Запорожской области. В результате попадания почти полностью разрушено административное здание, где находились все необходимые местным жителям службы.

https://www.youtube.com/watch?v=oKFPghe2JSI

Люди не пострадали. На данный момент спасатели разбирают завалы.

Войска РФ систематически обстреливают населенные пункты Запорожской области.

В ночь на 23 ноября ракеты попали в родильное отделение Вольнянска. Погиб двухдневный младенец, его мама и врач остались живы.

В ночь на 25 ноября российские оккупанты выпустили ракеты по пригороду Запорожья. Снаряды упали рядом с больницей и с СТО.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Запорожская область Запорожье Ракетные удары Война России против Украины

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