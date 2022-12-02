Удары РФ по Запорожью и области: глава ОВА показал последствия атак 2 декабря, 08:29 Войска РФ ударили ракетами по объектам критической инфраструктуры Запорожья (Фото:Александр Старух/Telegram)

Целью ракетных ударов РФ по Запорожью в ночь на пятницу, 2 декабря, были объекты промышленной и энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в Telegram.

«Сегодня ночью враг еще раз нанес ракетный удар по Запорожью. Его целью было разрушение промышленной и энергетической инфраструктуры областного центра. В результате начался пожар», — отметил он.

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По словам Старуха, пожар уже удалось потушить. Он показал фото последствий ударов российских оккупантов.

По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.

Также войска РФ ударили по одному из сел в Запорожской области. В результате попадания почти полностью разрушено административное здание, где находились все необходимые местным жителям службы.

Люди не пострадали. На данный момент спасатели разбирают завалы.

Войска РФ систематически обстреливают населенные пункты Запорожской области.

В ночь на 23 ноября ракеты попали в родильное отделение Вольнянска. Погиб двухдневный младенец, его мама и врач остались живы.

В ночь на 25 ноября российские оккупанты выпустили ракеты по пригороду Запорожья. Снаряды упали рядом с больницей и с СТО.