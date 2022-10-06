«Разрушенные дома и жизни». Спасатели показали последствия ракетных ударов РФ по Запорожью
Ракеты оккупантов попали в жилые дома, погибли два человека, под завалами находятся люди (Фото:Сергей Крук/Facebook)
Спасатели показали последствия ракетных ударов РФ по Запорожью утром в четверг, 6 октября, которые забрали жизни двоих человек, еще десять получили ранения.
Фото разрушенных жилых домов опубликовал глава ГСЧС Сергей Крук.
«Семь ракетных ударов по Запорожью! Разрушены жилые дома и жизни. Жизнь гражданских жителей, спокойно спавших дома ночью», — написал он в своем Facebook.
На данный момент спасатели ликвидируют последствия вражеской атаки. Работы продолжаются, на месте работают все соответствующие службы.
В результате атаки погибли две женщины.
И.о. мэра Анатолий Куртев добавил в своем Telegram, что пострадали еще десять человек.
Двое из них отказались от госпитализации, еще восемь попали в больницы. Находящиеся в больницах люди находятся в состояниях средней и легкой тяжести.