«Разрушенные дома и жизни». Спасатели показали последствия ракетных ударов РФ по Запорожью

6 октября, 10:51
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Ракеты оккупантов попали в жилые дома, погибли два человека, под завалами находятся люди (Фото:Сергей Крук/Facebook)

Ракеты оккупантов попали в жилые дома, погибли два человека, под завалами находятся люди (Фото:Сергей Крук/Facebook)

Спасатели показали последствия ракетных ударов РФ по Запорожью утром в четверг, 6 октября, которые забрали жизни двоих человек, еще десять получили ранения.

Фото разрушенных жилых домов опубликовал глава ГСЧС Сергей Крук.

«Семь ракетных ударов по Запорожью! Разрушены жилые дома и жизни. Жизнь гражданских жителей, спокойно спавших дома ночью», — написал он в своем Facebook.

Видео дня

Сергей Крук/Facebook
Фото: Сергей Крук/Facebook

На данный момент спасатели ликвидируют последствия вражеской атаки. Работы продолжаются, на месте работают все соответствующие службы.

Сергей Крук/Facebook
Фото: Сергей Крук/Facebook
Сергей Крук/Facebook
Фото: Сергей Крук/Facebook
Сергей Крук/Facebook
Фото: Сергей Крук/Facebook
Сергей Крук/Facebook
Фото: Сергей Крук/Facebook

В результате атаки погибли две женщины.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02mmPQRYChrDXpJvMYHQKSzPsfkD8ZkgdfZs3vatDY3enmDDsMJVWyZuyb7t6XmXGsl&id=100023084913232

И.о. мэра Анатолий Куртев добавил в своем Telegram, что пострадали еще десять человек.

Двое из них отказались от госпитализации, еще восемь попали в больницы. Находящиеся в больницах люди находятся в состояниях средней и легкой тяжести.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Запорожье Ракетные удары Война России против Украины

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