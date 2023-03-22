Спасатели ликвидировали пожары в двух многоэтажках в Запорожье, поврежденных ракетами РФ
Спасатели продолжают разбирать завалы (Фото:Stringer/Reuters)
Спасатели ликвидировали пожары в двух многоэтажках, которые получили частичные повреждения в результате ракетных ударов РФ по Запорожью в среду, 22 марта.
Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, на месте продолжают работать все экстренные и профильные службы города.
Поисково-спасательные работы продолжаются.
Для оказания помощи гражданам работают психологи ГСЧС.
На месте попадания ракет РФ для проведения аварийно-спасательных и поисковых работ работает 45 спасателей и 10 единиц специальной техники.
Днем 22 марта Россия начала массированно обстреливать Запорожье. Под огонь попали жилые кварталы и остров Хортица. Многоэтажку атаковали две ракеты, момент попадания одной из них попал на видео.
Пострадали по меньшей мере 25 человек, из них — трое детей. Один человек погиб в больнице от полученных травм.