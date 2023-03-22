Спасатели ликвидировали пожары в двух многоэтажках в Запорожье, поврежденных ракетами РФ 22 марта, 16:05 Спасатели продолжают разбирать завалы (Фото:Stringer/Reuters)

Спасатели ликвидировали пожары в двух многоэтажках, которые получили частичные повреждения в результате ракетных ударов РФ по Запорожью в среду, 22 марта.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, на месте продолжают работать все экстренные и профильные службы города.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

Для оказания помощи гражданам работают психологи ГСЧС.

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На месте попадания ракет РФ для проведения аварийно-спасательных и поисковых работ работает 45 спасателей и 10 единиц специальной техники.

Днем 22 марта Россия начала массированно обстреливать Запорожье. Под огонь попали жилые кварталы и остров Хортица. Многоэтажку атаковали две ракеты, момент попадания одной из них попал на видео.

Пострадали по меньшей мере 25 человек, из них — трое детей. Один человек погиб в больнице от полученных травм.

