Спасатели ликвидировали пожары в двух многоэтажках в Запорожье, поврежденных ракетами РФ

22 марта, 16:05
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Спасатели продолжают разбирать завалы (Фото:Stringer/Reuters)

Спасатели продолжают разбирать завалы (Фото:Stringer/Reuters)

Спасатели ликвидировали пожары в двух многоэтажках, которые получили частичные повреждения в результате ракетных ударов РФ по Запорожью в среду, 22 марта.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, на месте продолжают работать все экстренные и профильные службы города.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

Для оказания помощи гражданам работают психологи ГСЧС.

Видео дня

На месте попадания ракет РФ для проведения аварийно-спасательных и поисковых работ работает 45 спасателей и 10 единиц специальной техники.

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Днем 22 марта Россия начала массированно обстреливать Запорожье. Под огонь попали жилые кварталы и остров Хортица. Многоэтажку атаковали две ракеты, момент попадания одной из них попал на видео.

Пострадали по меньшей мере 25 человек, из них — трое детей. Один человек погиб в больнице от полученных травм.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Запорожье Ракетные удары Война России против Украины

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