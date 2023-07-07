Войска РФ ударили ракетами С-300 по объекту инфраструктуры в Запорожье
Войска РФ нанесли удар по Запорожью из ЗРК С-300 (Фото:Минобороны РФ)
Днем в пятницу, 7 июля, войска РФ нанесли ракетный удар по Запорожью.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко в Telegram.
По его словам, российские оккупанты использовали для атаки ракеты С-300.
Зафиксировано попадание в объект инфраструктуры, произошло возгорание одной из построек. Специалисты работают над ликвидацией последствий обстрелов.
По предварительным данным, обошлось без погибших и пострадавших.
Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что войска РФ продолжают использовать для ударов по прифронтовым территориях зенитно-ракетные комплексы С-300. Именно такими ракетами чаще всего противник обстреливает Запорожье.