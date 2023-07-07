Войска РФ ударили ракетами С-300 по объекту инфраструктуры в Запорожье 7 июля, 15:55 Войска РФ нанесли удар по Запорожью из ЗРК С-300 (Фото:Минобороны РФ)

Днем в пятницу, 7 июля, войска РФ нанесли ракетный удар по Запорожью.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко в Telegram.

По его словам, российские оккупанты использовали для атаки ракеты С-300.

Зафиксировано попадание в объект инфраструктуры, произошло возгорание одной из построек. Специалисты работают над ликвидацией последствий обстрелов.

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По предварительным данным, обошлось без погибших и пострадавших.

Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что войска РФ продолжают использовать для ударов по прифронтовым территориях зенитно-ракетные комплексы С-300. Именно такими ракетами чаще всего противник обстреливает Запорожье.