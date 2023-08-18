Войска РФ нанесли ракетный удар по Запорожью: есть повреждения

18 августа, 13:50
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В результате удара ракетой образовалась воронка (Фото:Юрий Малашко/Telegram)

В результате удара ракетой образовалась воронка (Фото:Юрий Малашко/Telegram)

Днем в пятницу, 18 августа, войска РФ нанесли ракетный удар по Запорожью.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко в Telegram.

По его словам, удар был нанесен по одному из районов областного центра. Масштаб разрушений и количество пострадавших уточняются.

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И.о. мэра Запорожья Анатолий Куртев уточнил, что от взрывной волной в трех жилых домах повылетали квартирные и балконные окна и окна на лестничных клетках.

Анатолий Куртев/Telegram
Фото: Анатолий Куртев/Telegram

Незначительные повреждения получили два учебных заведения.

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По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Последний раз войска РФ атаковали центр Запорожья 10 августа. Там загорелось здание отеля, в котором останавливаются международные делегации. В результате атаки пострадали 16 человек, еще один погиб.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Запорожье Ракетные удары Война России против Украины

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