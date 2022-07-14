После серии ракетных ударов. Зеленский показал видео из Винницы и назвал РФ страной-террористом

14 июля, 12:13
Россия ударила ракетами по Виннице (Фото:Антон Геращенко/Telegram)

Россия ударила ракетами по Виннице (Фото:Антон Геращенко/Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео из Винницы, показав последствия ракетных ударов РФ, в результате которых погибли восемь человек.

«Ракетные удары по центру города. Есть раненые и погибшие, среди них маленький ребенок. Каждый день Россия уничтожает мирное население, убивает украинских детей, направляет ракеты по гражданским объектам. Где нет ничего военного. Что это, если не открытый террористический акт?» — написал президент.

Видео дня
https://www.youtube.com/embed/6yMWODeHwGs

Он также назвал Россию страной-террористом.

«Нелюди. Страна-убийца. Страна-террорист», — резюмировал Зеленский.

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/posts/pfbid0MLLg8xCF8Rnin3WkDjEpbFfkT2rtcCED1i1nLw5PDvjHkqLtu3Uez5qefc5hsgbMl

Днем 14 июля Россия нанесла ракетные удары по Виннице. Целями стали гражданские объекты в центре города: известно по меньшей мере о шести раненых и 8 погибших, среди которых ребенок.

https://www.youtube.com/embed/58mr-X4riF8
Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Винница Ракетные удары Владимир Зеленский Война России против Украины

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