РФ нанесла два ракетных удара по Житомиру, город полностью обесточен — мэр
РФ наносит массированный ракетный удар по Украине (Фото:Воздушное командование ВСУ)
Во вторник, 15 ноября, войска РФ нанесли ракетные удары по Житомиру.
Как сообщил мэр города Сергей Сухомлин в своем Facebook, было зафиксировано два «прилета» по объектам энергетической инфраструктуры.
В результате атаки российских оккупантов город полностью обесточен,
Спасатели и соответствующие службы работают на месте попаданий.
Сухомлин пообещали сообщить подробности позже.
Днем 15 ноября РФ начала наносить массированные ракетные удары по городам Украины, в ряде областей работает ПВО.
Взрывы слышны в Харькове, Львове, Ровно. Есть попадания по объектам энергетической инфраструктуры.
РФ также нанесла ракетные удары по Киеву, часть ракет попала в жилые дома в Печерском районе столицы.
Россия осуществила новый массированный ракетный удар в первый день проведения саммита G20 в Индонезии.