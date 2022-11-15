РФ нанесла два ракетных удара по Житомиру, город полностью обесточен — мэр 15 ноября, 16:38 РФ наносит массированный ракетный удар по Украине (Фото:Воздушное командование ВСУ)

Во вторник, 15 ноября, войска РФ нанесли ракетные удары по Житомиру.

Как сообщил мэр города Сергей Сухомлин в своем Facebook, было зафиксировано два «прилета» по объектам энергетической инфраструктуры.

В результате атаки российских оккупантов город полностью обесточен,

Видео дня

Спасатели и соответствующие службы работают на месте попаданий.

Сухомлин пообещали сообщить подробности позже.

Днем 15 ноября РФ начала наносить массированные ракетные удары по городам Украины, в ряде областей работает ПВО.

Взрывы слышны в Харькове, Львове, Ровно. Есть попадания по объектам энергетической инфраструктуры.

РФ также нанесла ракетные удары по Киеву, часть ракет попала в жилые дома в Печерском районе столицы.

Россия осуществила новый массированный ракетный удар в первый день проведения саммита G20 в Индонезии.



