РФ нанесла два ракетных удара по Житомиру, город полностью обесточен — мэр

15 ноября, 16:38
Поделиться:
РФ наносит массированный ракетный удар по Украине (Фото:Воздушное командование ВСУ)

РФ наносит массированный ракетный удар по Украине (Фото:Воздушное командование ВСУ)

Во вторник, 15 ноября, войска РФ нанесли ракетные удары по Житомиру.

Как сообщил мэр города Сергей Сухомлин в своем Facebook, было зафиксировано два «прилета» по объектам энергетической инфраструктуры.

В результате атаки российских оккупантов город полностью обесточен,

Видео дня

Читайте также:
Россия отвечает на мощную речь Зеленского на G20 новым ракетным ударом — Ермак

Спасатели и соответствующие службы работают на месте попаданий.

Сухомлин пообещали сообщить подробности позже.

https://www.facebook.com/sukhomlyn.sergey/videos/1352273245307807/

Днем 15 ноября РФ начала наносить массированные ракетные удары по городам Украины, в ряде областей работает ПВО.

Взрывы слышны в Харькове, Львове, Ровно. Есть попадания по объектам энергетической инфраструктуры.

РФ также нанесла ракетные удары по Киеву, часть ракет попала в жилые дома в Печерском районе столицы.

Россия осуществила новый массированный ракетный удар в первый день проведения саммита G20 в Индонезии.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Житомир Ракетные удары Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X