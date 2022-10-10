Массированная ракетная атака РФ: в Днепропетровской области есть погибшие и раненые — глава ОВА 10 октября, 09:49 В ГСЧС призвали соблюдать информационную тишину (Фото:ГСЧС)

Войска РФ нанесли массированный ракетный удар по Днепропетровской области, есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

«Массированная ракетная атака на область. Есть погибшие и раненые. На местах ушибов работают все службы», — отметил он.

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Резниченко призвал не выходить из укрытий. Остается угроза новых ракетных ударов.

Утром 10 октября РФ нанесла массированный ракетный удар по украинским городам.

В Киеве ракеты попали по центру города и объектам инфраструктуры в разных районах столицы. Спасатели сообщили о жертвах и раненых, горят авто. Их количество не называется.

Во Львовской области российские оккупанты ударили по объектам энергетической инфраструктуры.

В ряде областей слышны взрывы, работает ПВО.

Воздушная тревога объявлена по всей Украине. Она длится уже почти три часа.