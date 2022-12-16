«Надеется сломить украинцев». В Минобороны отреагировали на новый массированный ракетный удар РФ по Украине

16 декабря, 11:23
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Анна Маляр (Фото:www.facebook.com/ganna.maliar)

Анна Маляр (Фото:www.facebook.com/ganna.maliar)

Заместитель главы Минобороны Анна Маляр отреагировала на новый массированный ракетный удар по Украине, который страна-агрессор РФ нанесла в пятницу, 16 декабря.

По ее словам, с каждой такой ракетной атакой РФ надеется на изменение хода войны в свою пользу и надеется погрузить украинцев в тотальную тьму.

«С каждым последующим ракетным ударом страна-террорист надеется сломить украинцев, превратив нашу нацию в таких же рабов системы, как и россияне», — говорится в сообщении Маляр в Telegram.

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Однако, по ее словам, эти попытки то и дело оказываются тщетными.

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«Украинцы всему миру доказывают, что свобода и воля — это часть ДНК нашей нации. Именно поэтому Россия проиграла эту войну в тот же день, когда она начала», — написала она.

В пятницу, 16 декабря, Россия осуществила новый массированный обстрел Украины. Целями ряда ударов стали энергообъекты во многих областях.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрывы в Деснянском, Днепровском и Голосеевском районах столицы. Харьков полностью обесточен в результате атаки, «прилет» в жилой дом подтвержден в Кривом Роге.

https://www.youtube.com/watch?v=XeSIOgkN1Yw
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Минобороны Украины Война России против Украины Анна Маляр

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