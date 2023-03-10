Последствия массированной атаки РФ: в четырех областях Украины действуют почасовые и авариные отключения
РФ повредила энергетическую инфраструктуру Украины (Фото:Укрэнерго)
В результате массированной ракетной атаки РФ на Украину в ночь на 9 в четырех областях введены отключения света.
Как сообщили в пресс-службе Укрэнерго, в Житомирской и Харьковской областях вводятся графики почасовых отключений.
В Днепропетровской и Запорожской области после вражеских ударов действуют аварийные отключения. Ремонтные бригады делают все возможное, чтобы как можно скорее восстановить стабильное электроснабжение.
Продолжаются ремонтные работы на всех объектах Укрэнерго, поврежденных вражескими обстрелами.
9 марта войска РФ нанесли массированный ракетный удар по ряду областей, также применялись дроны-камикадзе.
Всего оккупанты выпустили 81 ракету и восемь БПЛА Shahed, почти половину удалось сбить. Во время атаки российские войска применили шесть ракет воздушного базирования Х-47 Кинжал, которые не может перехватить украинская ПВО.
В Киеве, Харькове, Днепропетровской, Одесской, Житомирской, Кировоградской и Ивано-Франковской областях попадания в объекты критической инфраструктуры.