Последствия массированной атаки РФ: в четырех областях Украины действуют почасовые и авариные отключения 10 марта, 11:58 РФ повредила энергетическую инфраструктуру Украины (Фото:Укрэнерго)

В результате массированной ракетной атаки РФ на Украину в ночь на 9 в четырех областях введены отключения света.

Как сообщили в пресс-службе Укрэнерго, в Житомирской и Харьковской областях вводятся графики почасовых отключений.

В Днепропетровской и Запорожской области после вражеских ударов действуют аварийные отключения. Ремонтные бригады делают все возможное, чтобы как можно скорее восстановить стабильное электроснабжение.

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Продолжаются ремонтные работы на всех объектах Укрэнерго, поврежденных вражескими обстрелами.

9 марта войска РФ нанесли массированный ракетный удар по ряду областей, также применялись дроны-камикадзе.

Всего оккупанты выпустили 81 ракету и восемь БПЛА Shahed, почти половину удалось сбить. Во время атаки российские войска применили шесть ракет воздушного базирования Х-47 Кинжал, которые не может перехватить украинская ПВО.

В Киеве, Харькове, Днепропетровской, Одесской, Житомирской, Кировоградской и Ивано-Франковской областях попадания в объекты критической инфраструктуры.

