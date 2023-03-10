Последствия массированной атаки РФ: в четырех областях Украины действуют почасовые и авариные отключения

10 марта, 11:58
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РФ повредила энергетическую инфраструктуру Украины (Фото:Укрэнерго)

РФ повредила энергетическую инфраструктуру Украины (Фото:Укрэнерго)

В результате массированной ракетной атаки РФ на Украину в ночь на 9 в четырех областях введены отключения света.

Как сообщили в пресс-службе Укрэнерго, в Житомирской и Харьковской областях вводятся графики почасовых отключений.

В Днепропетровской и Запорожской области после вражеских ударов действуют аварийные отключения. Ремонтные бригады делают все возможное, чтобы как можно скорее восстановить стабильное электроснабжение.

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Продолжаются ремонтные работы на всех объектах Укрэнерго, поврежденных вражескими обстрелами.

9 марта войска РФ нанесли массированный ракетный удар по ряду областей, также применялись дроны-камикадзе.

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Всего оккупанты выпустили 81 ракету и восемь БПЛА Shahed, почти половину удалось сбить. Во время атаки российские войска применили шесть ракет воздушного базирования Х-47 Кинжал, которые не может перехватить украинская ПВО.

В Киеве, Харькове, Днепропетровской, Одесской, Житомирской, Кировоградской и Ивано-Франковской областях попадания в объекты критической инфраструктуры.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Ракетные удары Укрэнерго Война России против Украины

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