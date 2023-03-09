Массированный удар РФ по Украине: задерживаются 15 поездов, один из них — почти на пять часов
Поезда задерживаются из-за обесточивания ряда участков из-за ударов РФ по объектам энергетической инфраструктуры в Украины (Фото:УЗ)
Утром в четверг, 9 марта, в Украине задерживаются 15 пассажирских поездов из-за последствий ракетных ударов РФ по объектам энергетической инфраструктуры.
Как сообщили в пресс-службе Укрзализныци, из 73 поездок в пути 12 опаздывают на 60+ минут, еще три на 30+ минут.
Поезда, которые задерживаются:
- № 119/120 Львов Запорожье +4:53
- № 91/92 Харьков Одесса +3:33
- № 191/192 Краматорск Одесса +3:33
- № 53/54 Одесса Днепр +3:24
- № 769/770 Жмеринка Хутор-Михайловский +2:49
- № 729/730 Черкассы Киев +2:01
- № 7/8 Черновцы Киев +1:49
- № 7/8 Одесса Харьков +1:38
- № 29/30 Ужгород Киев +1:27
- № 43/44 Киев Ивано-Франковск +1:18
- № 749/750 Киев Вена +1:09
- № 111/112 Киев Изюм +1:05
- № 725/726 Харьков Киев +0:57
- № 31/32 Перемышль Запорожья +0:47
- №¾ Запорожье Ужгород +0:30
В УЗ отметили, что ситуация полностью контролируемая, напряжение начинает появляться, резервные тепловозы страхуют.
В ночь на 9 марта РФ нанесла новый массированный ракетный удар по Украине. В ряде городов и областей, включая Киев, прогремели взрывы.
Всего оккупанты выпустили 81 ракету и восемь шахедов, почти половину удалось сбить.
В Киеве, Днепропетровской, Одесской, Житомирской, Кировоградской и Ивано-Франковской областях попадания в объекты критической инфраструктуры.