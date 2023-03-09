Массированный удар РФ по Украине: задерживаются 15 поездов, один из них — почти на пять часов

9 марта, 11:08
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Поезда задерживаются из-за обесточивания ряда участков из-за ударов РФ по объектам энергетической инфраструктуры в Украины (Фото:УЗ)

Поезда задерживаются из-за обесточивания ряда участков из-за ударов РФ по объектам энергетической инфраструктуры в Украины (Фото:УЗ)

Утром в четверг, 9 марта, в Украине задерживаются 15 пассажирских поездов из-за последствий ракетных ударов РФ по объектам энергетической инфраструктуры.

Как сообщили в пресс-службе Укрзализныци, из 73 поездок в пути 12 опаздывают на 60+ минут, еще три на 30+ минут.

Поезда, которые задерживаются:

  • № 119/120 Львов Запорожье +4:53
  • № 91/92 Харьков Одесса +3:33
  • № 191/192 Краматорск Одесса +3:33
  • № 53/54 Одесса Днепр +3:24
  • № 769/770 Жмеринка Хутор-Михайловский +2:49
  • № 729/730 Черкассы Киев +2:01
  • № 7/8 Черновцы Киев +1:49
  • № 7/8 Одесса Харьков +1:38
  • № 29/30 Ужгород Киев +1:27
  • № 43/44 Киев Ивано-Франковск +1:18
  • № 749/750 Киев Вена +1:09
  • № 111/112 Киев Изюм +1:05
  • № 725/726 Харьков Киев +0:57
  • № 31/32 Перемышль Запорожья +0:47
  • №¾ Запорожье Ужгород +0:30

Видео дня

В УЗ отметили, что ситуация полностью контролируемая, напряжение начинает появляться, резервные тепловозы страхуют.

В ночь на 9 марта РФ нанесла новый массированный ракетный удар по Украине. В ряде городов и областей, включая Киев, прогремели взрывы.

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В Киеве, Днепропетровской, Одесской, Житомирской, Кировоградской и Ивано-Франковской областях попадания в объекты критической инфраструктуры.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Укрзализныця Ракетные удары Война России против Украины

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