Массированный удар РФ по Украине: задерживаются 15 поездов, один из них — почти на пять часов 9 марта, 11:08 Поезда задерживаются из-за обесточивания ряда участков из-за ударов РФ по объектам энергетической инфраструктуры в Украины (Фото:УЗ)

Утром в четверг, 9 марта, в Украине задерживаются 15 пассажирских поездов из-за последствий ракетных ударов РФ по объектам энергетической инфраструктуры.

Как сообщили в пресс-службе Укрзализныци, из 73 поездок в пути 12 опаздывают на 60+ минут, еще три на 30+ минут.

Поезда, которые задерживаются:

№ 119/120 Львов Запорожье +4:53

№ 91/92 Харьков Одесса +3:33

№ 191/192 Краматорск Одесса +3:33

№ 53/54 Одесса Днепр +3:24

№ 769/770 Жмеринка Хутор-Михайловский +2:49

№ 729/730 Черкассы Киев +2:01

№ 7/8 Черновцы Киев +1:49

№ 7/8 Одесса Харьков +1:38

№ 29/30 Ужгород Киев +1:27

№ 43/44 Киев Ивано-Франковск +1:18

№ 749/750 Киев Вена +1:09

№ 111/112 Киев Изюм +1:05

№ 725/726 Харьков Киев +0:57

№ 31/32 Перемышль Запорожья +0:47

№¾ Запорожье Ужгород +0:30

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В УЗ отметили, что ситуация полностью контролируемая, напряжение начинает появляться, резервные тепловозы страхуют.

В ночь на 9 марта РФ нанесла новый массированный ракетный удар по Украине. В ряде городов и областей, включая Киев, прогремели взрывы.

Всего оккупанты выпустили 81 ракету и восемь шахедов, почти половину удалось сбить.

В Киеве, Днепропетровской, Одесской, Житомирской, Кировоградской и Ивано-Франковской областях попадания в объекты критической инфраструктуры.

