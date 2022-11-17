Зеленский — о последствиях российского ракетного террора в четверг: больше 10 миллионов украинцев без света, семь погибших и десятки раненых 17 ноября, 22:44 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в четверг, 17 ноября, рассказал о ликвидациях последствий массированной ракетной атаки страны-террориста России на Украину.

Глава государства сказал, что из-за российских ударов в Украине снова начались аварийные отключения света вдобавок к плановым. Больше 10 миллионов украинцев остались без света, больше всего — в Винницкой, Одесской, Сумской областях и Киеве.



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«В Днепре десятки человек ранены в результате ракетного удара — всем оказывается помощь. В Запорожье продолжается разбор завалов жилого дома, уничтоженного российским обстрелом этой ночью… В списке погибших — семь человек. К сожалению, это число может увеличиться», — заявил Зеленский.

Президент отметил, что только полная защита украинского неба позволит уберечь Украину и Европу от возможных российских эскалаций и заставит страну-агрессора стремиться к прекращению развязанной ею войны.



«Не к той пропаганде, которая сейчас звучит из Кремля о готовности к переговорам, чтобы выиграть немного времени и собраться с силами для новых ударов, а к настоящему миру», — добавил он.

Утром в четверг, 17 ноября, Россия нанесла новую серию массированных ударов по украинским городам — спустя всего два дня после того, как выпустила по Украине более 90 ракет и 10 дронов-камикадзе. Защитники Украины сбили шесть российских крылатых ракет и пять дронов иранского производства Shahed.