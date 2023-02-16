РФ ударила ракетами по объекту критической инфраструктуры в Кременчуге, в Полтавской области зафиксировали группу беспилотников 16 февраля, 10:41 В Полтавской области «прилеты» по объекту критической инфраструктуры (Фото:Дмитрий Лунин/Telegram)

Во время массированной атаки РФ на Украину в ночь на четверг, 16 февраля, две ракеты оккупантов попали по объекту критической инфраструктуры в Кременчуге.

Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин в своем Telegram.

По его словам, в результате удара нет погибших и пострадавших.

Также на территории области зафиксировали группу вражеских беспилотников, в частности в Полтавском районе. Работали средства ПВО.

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В ночь на 16 февраля РФ осуществила очередную массированную атаку на Украину, выпустив 36 ракет морского и воздушного базирования, среди них были Калибры. Силам украинской ПВО удалось сбить 16 ракет.

Власти Львовской области сообщили о прилете в объект критической инфраструктуры, туда попали три ракеты.

В Павлограде Днепропетровской области ракеты попали в промышленное предприятие и по жилому сектору, разрушив семь частных домов. Погибла женщина, еще семь человек получили ранения.

Также ракеты попали в объект инфраструктуры в Кировоградской области.

Накануне российские оккупанты запустили воздушные шары, вероятно, чтобы истощить украинскую ПВО и провести разведку. Шесть таких целей было зафиксировано над Киевом.