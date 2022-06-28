Удар РФ по ТРЦ в Кременчуге: начато расследование в отношении должностных лиц, не обеспечивших эвакуацию во время воздушной тревоги 28 июня, 15:56 Спасатели разбирают завалы в ТРЦ Амстор в Кременчуге (Фото:Дмитрий Лунин/Telegram)

Прокуратура начала расследование по факту действий должностных лиц ТРЦ в Кременчуге, которые не обеспечили эвакуацию посетителей во время воздушной тревоги перед ракетным ударом РФ.

Как сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора, начато досудебное расследование по факту служебной халатности, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Виновным грозит от двух до пяти лет тюрьмы.

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В ходе следствия будут проверяться действия должностных лиц кременчугского торгового центра по принятию мер по гражданской защите работников и посетителей центра, разрушенного во время ракетного удара врага.

Перед этим генпрокурор Ирина Венедиктова потребовала от правоохранителей дать оценку ситуации, почему объект не был эвакуирован во время воздушной тревоги.

«Мы платим ценой жизней за пренебрежение к безопасности, борясь с врагом, который ежедневно накрывает огнем школы, сады, больницы и жилые дома. Если здесь была небрежность — за это должны ответить. Сирены — сигнал, который во время войны нельзя игнорировать никому», — подчеркнула она.

27 июня РФ нанесла ракетный удар по торгово-развлекательному центру Амстор в городе Кременчуг Полтавской области. По последним данным, погибли более 20 человек, около 50 человек получили ранения различной степени тяжести. На данный момент, 36 человек считаются пропавшими без вести.

В Воздушных силах ВСУ уточнили, что город обстреляли дальними бомбардировщиками Ту-22 М3.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в торговом центре во время удара находились более тысячи человек, «количество жертв невозможно даже представить».

Глава государства подчеркнул, что удар не имел никакой стратегической ценности для российской армии и таким образом страна-агрессор продолжает вымещать злость на гражданских.

Последствия ракетного удара по ТРЦ Амстор в Кременчуге https://www.youtube.com/embed/S2P6cCyLVqw

Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что российские войска нанесли два удара по Кременчугу — вторая ракета упала на пустыре.

Теракт вызвал резкое негодование со стороны мирового сообщества, призвавшего привлечь виновных к ответственности.

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