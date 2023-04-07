РФ ударила ракетами С-300 по Славянску, в Харьковской и Черниговской областях есть разрушения после атак оккупантов 7 апреля, 11:13 Последствия вражеского удара ракетами С-300 по Славянску Донецкой области (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

За минувшие сутки и в ночь на пятницу, 7 апреля, войска РФ обстреляли ряд населенных пунктов в Донецкой, Харьковской и Черниговской областях. По Славянску оккупанты нанесли ракетный удар.

Как сообщил мэр Славянска Вадим Лях, удары были нанесены ракетами С-300.

Разрушен частный дом, обошлось без пострадавших.

По словам главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко, на Волновахском направлении под обстрелами были Угледар и Пречистовка.

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Под обстрелом был Часов Яр, в городе повреждены пять домов. В Соледарской громаде и в Константиновке также повреждены частные дома.

В Черниговской области за сутки было зафиксировано попадание неуправляемых авиационных ракет. Вячеслав Чаус сообщил в своем Telegram, что в результате атаки были повреждены частный дом, хозяйственные сооружения, пожарное депо, ФАП, магазин и помещение фермы.

Поврежден ЛЭП-10 кВ. Без электроснабжения остаются четыре населенных пункта Новгород-Северской громады.

Жертв среди населения нет.

Четыре взрыва также были зафиксированы возле Леоновки этого же района.

Все обстрелы РФ осуществляла из Брянской области.

Российские оккупанты также обстреливали Харьковскую область. Утром 7 апреля под обстрелами оказался Волчанск Чугуевского района.

В результате обстрелов Купянска разрушены частный жилой дом и хозяйственные постройки. Обошлось без пострадавших