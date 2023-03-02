Ночной удар РФ по Полтавской области: глава ОВА уточнил детали 2 марта, 09:36 В области работала ПВО, но есть попадания российских ракет (Фото:Anna Voitenko/Reuters)

В результате удара войск РФ по Полтавской области поздно вечером в среду, 1 марта, нет погибших и пострадавших.

Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин в своем Telegram.

По его словам, российские оккупанты нанесли ракетные удары по гражданской и критической инфраструктуре в Кременчугском районе.

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«По уточненной информации, пострадавших в результате ракетного удара нет», — резюмировал Лунин.

Другие подробности он не сообщил.

В Кременчугском районе Полтавской области во время воздушной тревоги вечером 1 марта прозвучали взрывы.

Мониторинговые Telegram-каналы сообщали, что оккупанты могли запустить две ракеты Х-22 и одну фальш-цель. Официальных комментариев от воздушных командований пока не было.

В ночь на 1 марта российские оккупанты атаковали Украину иранскими дронами. Взрывы раздались в Кременчугском районе Полтавской области. Силы ПВО сбили четыре иранских дрона Shahed во время ночной атаки.

