Удар РФ по центру Покровска: пострадали 31 полицейский и семь спасателей, утром ликвидированы пять очагов пожаров 8 августа, 10:58 Ракеты РФ разрушили многоэтажку в Покровске (Фото:МВД)

На месте ракетного удара РФ по Покровску 7 августа продолжается ликвидация последствий.

Как сообщили в пресс-службе МВД, утром во вторник, 8 августа, были ликвидированы пять очагов пожаров на общей площади 75 кв. в жилом доме и гостинице.

По предварительной информации, под завалами людей нет.

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Проводятся аварийно-спасательные работы в пятиэтажке.

В Нацполиции добавили, что в результате ракетной атаки оккупантов по центру города ранения получили 31 полицейский и семь спасателей.

Также погиб заместитель начальника ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области Андрей Омельченко.

«Все они оказались там, где требовались, бросили свои силы на спасение людей после первого прилета. Знали, что под завалами пострадавшие — нужно реагировать, разбирать, доставать, спасать. И враг прицельно нанес второй удар», — уточнил глава Нацполиции Иван Выговский.

7 августа войска РФ нанесли ракетный удар Искандерами по Покровску Донецкой области и частично разрушили жилой многоэтажный дом, а также здание отеля.

По состоянию на утро 8 августа, количество раненых в результате ракетного удара возросло до 67 человек, среди них — двое детей. Погибло семь человек.