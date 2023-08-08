Удар РФ по центру Покровска: пострадали 31 полицейский и семь спасателей, утром ликвидированы пять очагов пожаров
Ракеты РФ разрушили многоэтажку в Покровске (Фото:МВД)
На месте ракетного удара РФ по Покровску 7 августа продолжается ликвидация последствий.
Как сообщили в пресс-службе МВД, утром во вторник, 8 августа, были ликвидированы пять очагов пожаров на общей площади 75 кв. в жилом доме и гостинице.
По предварительной информации, под завалами людей нет.
Проводятся аварийно-спасательные работы в пятиэтажке.
В Нацполиции добавили, что в результате ракетной атаки оккупантов по центру города ранения получили 31 полицейский и семь спасателей.
Также погиб заместитель начальника ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области Андрей Омельченко.
«Все они оказались там, где требовались, бросили свои силы на спасение людей после первого прилета. Знали, что под завалами пострадавшие — нужно реагировать, разбирать, доставать, спасать. И враг прицельно нанес второй удар», — уточнил глава Нацполиции Иван Выговский.
7 августа войска РФ нанесли ракетный удар Искандерами по Покровску Донецкой области и частично разрушили жилой многоэтажный дом, а также здание отеля.
По состоянию на утро 8 августа, количество раненых в результате ракетного удара возросло до 67 человек, среди них — двое детей. Погибло семь человек.