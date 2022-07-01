В Одесской области объявлен траур по погибших в результате ракетных атак РФ

1 июля, 14:58
Под завалами многоэтажки в пгт Сергеевка погибли 16 человек (Фото:Iryna Nazarchuk/Reuters)

Под завалами многоэтажки в пгт Сергеевка погибли 16 человек (Фото:Iryna Nazarchuk/Reuters)

В субботу, 2 июля, в Одесской области объявлен траур по погибшим в результате ракетных ударов России по Белгород-Днестровскому району.

Как сообщили в пресс-службе горсовета Одессы в Telegram, в этот день на всей территории области будут приспущены государственные флаги Украины на домах и сооружениях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений, организаций.

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Рекомендовано также воздержаться от проведения развлекательно-концертных мероприятий, спортивных соревнований и внести соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач на региональном и местном уровнях.

Россия нанесла ракетные удары по территории Одесской области. Ракеты попали в 9-этажный жилой дом и в две базы отдыха в Белгород-Днестровском районе. На данный момент известно о 20 погибших, еще 38 человек получили ранения.

16 человек погибли в результате ракетного удара по жилому дому в пгт Сергеевка, еще четверо, среди которых один ребенок — погибли на базе отдыха.

https://www.youtube.com/embed/VoM6wP2IUXg
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По предварительным данным, РФ выпустила по региону три ракеты Х-22. Они были запущены со стратегической авиации Ту-22 с направления Черного моря.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Одесская область Траур Ракетные удары Война России против Украины

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