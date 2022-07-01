Погибли два человека, среди них — ребенок. Спасатели уточнили количество жертв ракетного удара РФ по базе отдыха в Одесской области

1 июля, 10:43
Работы по разбору завалов продолжаются (Фото:ГСЧС)

Работы по разбору завалов продолжаются (Фото:ГСЧС)

В результате ракетного удара по базе отдыха в пгт Сергеевка Одесской области погибли два человека, среди них — ребенок. Ранее сообщалось о трех погибших.

Такие данные по состоянию на 10:00 1 июля сообщили в пресс-службе ГСЧС в Facebook.

Там также сообщили общие данные о количестве жертв ударов РФ по региону.

В результате попадания ракеты в многоэтажку погибли 16 человек. Таким образом, общее число погибших в Одесской области — 18 человек.

Видео дня

Пострадали 38 человек (37 человек — в жилом доме, из них шесть детей и один человек — на базе отдыха). Все они госпитализированы.

Читайте также:
«Нам нужна система ПРО»: в ОПУ назвали ракетные удары РФ по Одесской области сознательным терроризмом

Спасены восемь человек, из них три ребенка (семь человек — жилой дом, из них трое детей и один человек — база отдыха).

Работы по разбору завалов продолжаются.

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/pfbid021w95EePPSFZWsyn8hLVSFf1fXo5zghqVaqhhBbeL6hAv5NaiuBrTaZ6grjD57rCYl

В ночь на пятницу, 1 июля, Россия нанесла ракетные удары по территории Одесской области. Ракеты попали в 9-этажный жилой дом и в две базы отдыха в Белгород-Днестровском районе.

https://www.youtube.com/embed/EUxmXM2MD60

По предварительным данным, РФ выпустила по региону три ракеты Х-22. Они были запущены со стратегической авиации Ту-22 с направления Черного моря.

Редактор: Татьяна Габедава

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Одесская область Ракетные удары Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X