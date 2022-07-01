Погибли два человека, среди них — ребенок. Спасатели уточнили количество жертв ракетного удара РФ по базе отдыха в Одесской области 1 июля, 10:43 Работы по разбору завалов продолжаются (Фото:ГСЧС)

В результате ракетного удара по базе отдыха в пгт Сергеевка Одесской области погибли два человека, среди них — ребенок. Ранее сообщалось о трех погибших.

Такие данные по состоянию на 10:00 1 июля сообщили в пресс-службе ГСЧС в Facebook.

Там также сообщили общие данные о количестве жертв ударов РФ по региону.

В результате попадания ракеты в многоэтажку погибли 16 человек. Таким образом, общее число погибших в Одесской области — 18 человек.

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Пострадали 38 человек (37 человек — в жилом доме, из них шесть детей и один человек — на базе отдыха). Все они госпитализированы.

Спасены восемь человек, из них три ребенка (семь человек — жилой дом, из них трое детей и один человек — база отдыха).

Работы по разбору завалов продолжаются.

В ночь на пятницу, 1 июля, Россия нанесла ракетные удары по территории Одесской области. Ракеты попали в 9-этажный жилой дом и в две базы отдыха в Белгород-Днестровском районе.

По предварительным данным, РФ выпустила по региону три ракеты Х-22. Они были запущены со стратегической авиации Ту-22 с направления Черного моря.

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