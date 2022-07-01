Теракт РФ в Одесской области: установим всех причастных к этому военному преступлению — СБУ

1 июля, 12:03
В СБУ заверили, что виновные в этом военном преступлении понесут самое суровое наказание (Фото:СБУ)

В СБУ заверили, что виновные в этом военном преступлении понесут самое суровое наказание (Фото:СБУ)

Служба безопасности Украины начала уголовное расследование в связи с гибелью мирных жителей в результате ракетных ударов РФ по гражданской инфраструктуре Одесскойобласти.

Об этом в пятницу, 1 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.

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Согласно ее данным, в результате ударов ракетами Х-22, нанесенных ночью самолетами российской стратегической авиации Ту-22 по девятиэтажному жилому дому и двум базам отдыха в Белгород-Днестровском районе погибли 19 человек, в том числе двое детей, еще 38 — госпитализированы.

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По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

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«Оккупанты не могут победить на поле боя, поэтому прибегают к подлому убийства мирного населения. После того как врага выбили с острова Змеиный, он решил ответить циничным обстрелом гражданских объектов. Этим самым РФ еще раз подтвердила статус страны-террориста. Для нее база отдыха — такая же цель, как и военная база. Цель России — буквальное уничтожение Украины и наших граждан. Но мы приложим максимум усилий, чтобы все причастные к этому вопиющему военному преступлению понесли самое суровое наказание — установим не только тех, кто совершал обстрелы, но и конкретных лиц, отдавших приказ», — заявил глава СБУ Иван Баканов.

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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Одесская область Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Ракетные удары Военные преступления Война России против Украины

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