Сбитие российской ракеты над Одессой: взрывная волна повредила 80 окон — Труханов 20 июня, 16:47 Цей матеріал також доступний українською Последствия сбития российской ракеты над Одессой, 20 июня 2022 года (Фото:Одеса. Офіційно / Telegram)

В результате сбития российской ракеты над Одессой в понедельник, 20 июня, от взрывной волны пострадало около 80 окон. Об этом сообщил одесский городской голова Геннадий Труханов в Telegram-канале.

На месте работают коммунальные службы.



Пресс-служба Оперативного командования Юг в Facebook уточнила, что ночью российские оккупанты атаковали Белгород-Днестровский район, а утром — Одессу крылатыми ракетами Оникс, выпущенными из оккупированного Крыма. Ракеты уничтожили в воздухе силы ПВО.

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"…Рашистские пропагандисты разгоняют темы фейковых попаданий по аэродромам и другой критической, стратегической, военной инфраструктуре области. Очевидно, что-то в наших действиях очень беспокоит врагов", — отметили в ОК Юг.



Ранее народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что Россия нанесла ракетные удары по Одессе и области: одну из них сбили силы ПВО, другая попала по региону.

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