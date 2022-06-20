Сбитие российской ракеты над Одессой: взрывная волна повредила 80 окон — Труханов

20 июня, 16:47
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Последствия сбития российской ракеты над Одессой, 20 июня 2022 года (Фото:Одеса. Офіційно / Telegram)

Последствия сбития российской ракеты над Одессой, 20 июня 2022 года (Фото:Одеса. Офіційно / Telegram)

В результате сбития российской ракеты над Одессой в понедельник, 20 июня, от взрывной волны пострадало около 80 окон. Об этом сообщил одесский городской голова Геннадий Труханов в Telegram-канале.

На месте работают коммунальные службы.

Пресс-служба Оперативного командования Юг в Facebook уточнила, что ночью российские оккупанты атаковали Белгород-Днестровский район, а утром — Одессу крылатыми ракетами Оникс, выпущенными из оккупированного Крыма. Ракеты уничтожили в воздухе силы ПВО.

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"…Рашистские пропагандисты разгоняют темы фейковых попаданий по аэродромам и другой критической, стратегической, военной инфраструктуре области. Очевидно, что-то в наших действиях очень беспокоит врагов", — отметили в ОК Юг.

https://www.facebook.com/watch/?v=434410611569206

Ранее народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что Россия нанесла ракетные удары по Одессе и области: одну из них сбили силы ПВО, другая попала по региону.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Одесская область Одесса Крылатая ракета Геннадий Труханов Война России против Украины Ракетный удар ПВО Украины

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