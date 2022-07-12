Массированный удар РФ по Николаеву: ракеты попали в два медучреждения и жилые дома 12 июля, 08:36 Утром 12 июля Николаев подвергся массированному ракетному удару (Фото:Суспільне)

Утром во вторник, 12 июля, Николаев подвергся массированному ракетному обстрелу войсками РФ, ранения получили четыре человека.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram.

По его словам, предварительно известно о попадании в два медицинских учреждения и жилые дома.

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«В результате обстрелов четыре человека ранены, предварительно без жертв. Подробная информация уточняется», — добавил он.

Рано утром 12 июля мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, российские войска совершили мощный обстрел города.

Корреспондент ВВС Сара Рейнсфорд у себя в Twitter написала, что в городе прогремело более 20 взрывов.





Накануне войска РФ выпустили по Николаеву шесть ракет, один человек получил ранения.

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