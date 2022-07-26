По региону выпустили девять ракет. Ким показал видео утренней атаки РФ на Николаев 26 июля, 09:26 Утром 26 июля войска РФ нанесли массированный удар по Николаевской области (Фото:Скриншот видео Виталий Ким/Telegram)

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким показал удары РФ по Николаеву рано утром во вторник, 26 июля.

«Российские террористы продолжают уничтожать критически важную инфраструктуру Николаевской области. Утром насчитали девять ракет», — написал он в описании к видео в Twitter.

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В своем Telegram он уточнил, что в результате массированного ракетного удара по Николаеву был поврежден объект критической инфраструктуры и автотранспортное предприятие. Предварительно без жертв. Подробная информация уточняется.

Также в окрестностях города зафиксированы прилеты ракет воздушного базирования. Была попытка поразить портовую инфраструктуру города.

Оккупанты также обстреляли объект инфраструктуры в Ольшанской громаде. Пострадавших нет.

26 июля армия РФ нанесла массированный ракетный удар по югу Украины, в том числе с применением авиации со стороны Черного моря.

В Одесской области есть попадание в частные здания прибрежных сел с последующим возгоранием.

По Николаевскому району нанесен удар из ЗРК С-300 с захваченной территории Херсонской области, атакована портовая инфраструктура.





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