Повреждено 24 жилых дома, среди раненых — два ребенка. Мэр Николаева показал последствия ракетного удара РФ по городу
Россия нанесла ракетные удары по жилому кварталу Николаева (Фото:ГСЧС)
В результате ракетных ударов России по Николаеву 17 июня поврежден 21 многоквартирный дом и три частных жилых дома.
Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич в Telegram.
Также повреждена трансформаторная подстанция, помещение спортивного клуба и промышленный объект.
«В домах повредило кровлю и балконы, выбило окна, выкрутило входную металлическую дверь, есть квартиры, где от ударной волны снесло межкомнатные стены», — добавил он.
Мэр также уточнил, что 16 человек из тех, кто получи ранения, госпитализированы. Еще четверо отказались от госпитализации. Среди пострадавших — двое детей.
На данный момент на месте работают коммунальные службы. Они зачищают проезды от стекла, камней и мусора, помогают людям забить окна и двери.
Людям, нуждающимся во временном размещении, предоставлено убежище.
17 июня Россия нанесла ракетные удары по Николаеву, два человека погибли, 20 пострадали.
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