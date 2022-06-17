Повреждено 24 жилых дома, среди раненых — два ребенка. Мэр Николаева показал последствия ракетного удара РФ по городу

17 июня, 16:26
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Россия нанесла ракетные удары по жилому кварталу Николаева (Фото:ГСЧС)

Россия нанесла ракетные удары по жилому кварталу Николаева (Фото:ГСЧС)

В результате ракетных ударов России по Николаеву 17 июня поврежден 21 многоквартирный дом и три частных жилых дома.

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич в Telegram.

Также повреждена трансформаторная подстанция, помещение спортивного клуба и промышленный объект.

«В домах повредило кровлю и балконы, выбило окна, выкрутило входную металлическую дверь, есть квартиры, где от ударной волны снесло межкомнатные стены», — добавил он.

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Мэр также уточнил, что 16 человек из тех, кто получи ранения, госпитализированы. Еще четверо отказались от госпитализации. Среди пострадавших — двое детей.

На данный момент на месте работают коммунальные службы. Они зачищают проезды от стекла, камней и мусора, помогают людям забить окна и двери.

Людям, нуждающимся во временном размещении, предоставлено убежище.

17 июня Россия нанесла ракетные удары по Николаеву, два человека погибли, 20 пострадали.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Николаев Ракетные удары Война России против Украины

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