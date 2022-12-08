Повреждены более 20 единиц техники. Мэр Николаева рассказал подробности удара РФ по городу 8 декабря, 11:18 РФ ударила по транспортному предприятию в Николаеве ракетами С-300 (Фото:Кирилл Тимошенко/Telegram)

В результате ракетного удара по транспортной базе в Николаеве в ночь на четверг, 8 декабря, повреждена 21 единица техники.

Об этом сообщил мэр областного центра Александр Сенкевич в своем Telegram.

По его словам, под удар попали преимущественно пассажирские автобусы и автомобильная техника. Также повреждения получило двухэтажное здание, оно частично разрушено.

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По данным администрации района, близлежащие жилые дома не пострадали.

Всего российские оккупанты выпустили по Николаеву две ракеты С-300, одна из них упала на открытой территории.

В ночь на 8 декабря войска РФ нанесли ракетный удар по транспортному предприятию в Николаеве. В результате атаки загорелись автобусы.

До этого оккупанты не обстреливали город почти месяц назад — 11 ноября.

Николаев и Николаевскую область стали атаковать реже после того, как ВСУ удалось освободить правобережье Херсонской области.

Однако в Оперативном командовании Юг пояснили, что угроза обстрелов Николаева остается из-за географических особенностей региона.

