Последствия ракетных ударов РФ: почти весь Николаев в черном дыму из-за пожара, повреждены многоэтажки, есть раненые

22 июня, 16:03
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После ракетной атаки РФ в Николаеве загорелось одно из частных предприятий (Фото:0512.com.ua)

После ракетной атаки РФ в Николаеве загорелось одно из частных предприятий (Фото:0512.com.ua)

В результате ракетных ударов России по Николаеву днем в среду, 22 июня, три человека получили ранения. В городе повреждены многоэтажки и частные предприятия.

Об этом сообщил мэр Николаеве Александр Сенкевич в эфире национального телемарафона.

«На данное время имеем информацию о пострадавших двух предприятиях. Это предприятия частные, на территории которых находились топливо-смазочные материалы и так далее. Одна школа у нас пострадала, выбиты окна, повреждена крыша. Пять многоэтажек, пятиэтажных, в них выбиты двери в подъездах, окна. В целом, полный комплект», — рассказал он.

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Обновлено. Сенкевич сообщил, что информация об одном погибшем человеке не подтвердилась. Ранения получили трое.

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Сенкевич уточнил, что в результате попадания ракеты по одному из предприятий на его территории начался пожар. Из-за этого почти весь Николаев в черном дыму.

«Дым стоит над всем городом. Пожарные работают, но там все должно догореть, потому что погасить это невозможно», — пояснил он.

Мэр добавил, что повреждены четыре частных дома, в них повылетали крыши и окна.

https://www.youtube.com/watch?v=UQakhqXIGPc

Днем 22 июня российские войска нанесли новый ракетный удар по Николаеву. По данным главы областной военной администрации Виталия Кима, Россия выпустила по городу семь ракет.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Николаев Ракетные удары Война России против Украины

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