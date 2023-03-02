Двое погибших, шесть раненых. Войска РФ ударили по пятиэтажке в Запорожье ракетами С-300, разрушены более десяти квартир 2 марта, 08:27 В результате удара по пятиэтажке разрушен почти весь подъезд (Фото:НПУ)

Войска РФ нанесли удар по пятиэтажке в Запорожье в ночь на четверг, 2 марта, предварительно, ракетами С-300. Погибли два человека, еще шесть получили ранения.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, по состоянию на 6:30 утра 2 марта удалось спасти 11 человек, из них — одну беременную женщину.

20 человек эвакуировали из соседних подъездов, такому же количеству местных жителей оказана психологическая помощь.

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В пресс-службе полиции Запорожской области уточнили, что из-под завалов деблокировали шесть раненых, они госпитализированы.

В результате ночного удара разрушены более десяти квартир со второго до пятого этажа. Обломками и взрывной волной повреждены близлежащие дома.

Спасатели продолжают разбирать завалы.

Правоохранители начали уголовное производство по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

В ночь на 2 марта войска РФ нанесли ракетный удар по Запорожью. Ракеты попали по пятиэтажке.