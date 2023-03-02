Двое погибших, шесть раненых. Войска РФ ударили по пятиэтажке в Запорожье ракетами С-300, разрушены более десяти квартир
В результате удара по пятиэтажке разрушен почти весь подъезд (Фото:НПУ)
Войска РФ нанесли удар по пятиэтажке в Запорожье в ночь на четверг, 2 марта, предварительно, ракетами С-300. Погибли два человека, еще шесть получили ранения.
Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, по состоянию на 6:30 утра 2 марта удалось спасти 11 человек, из них — одну беременную женщину.
20 человек эвакуировали из соседних подъездов, такому же количеству местных жителей оказана психологическая помощь.
В пресс-службе полиции Запорожской области уточнили, что из-под завалов деблокировали шесть раненых, они госпитализированы.
В результате ночного удара разрушены более десяти квартир со второго до пятого этажа. Обломками и взрывной волной повреждены близлежащие дома.
Спасатели продолжают разбирать завалы.
Правоохранители начали уголовное производство по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
В ночь на 2 марта войска РФ нанесли ракетный удар по Запорожью. Ракеты попали по пятиэтажке.