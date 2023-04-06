Задержан российский информатор, он фиксировал последствия ракетного удара РФ по многоэтажкам в Запорожье 6 апреля, 10:53 22 марта РФ выпустила по жилым кварталам Запорожья шесть ракет, одна из них повредила два дома (Фото:Stringer/Reuters)

Служба безопасности Украины задержала информатора РФ, который фиксировал последствия ракетных ударов оккупантов по многоэтажкам Запорожья 22 марта.

Как сообщили в пресс-службе ведомства в Telegram, он фиксировал и пересылал российским оккупантам фото разрушенного многоквартирного дома.

Эта информация требовалась оккупантам для подготовки новых обстрелов региона.

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Российским информатором оказался местный работник IT-сферы, которого российская спецслужба дистанционно привлекла к негласному сотрудничеству.

Перед этим он распространял в соцсетях сообщения в поддержку вооруженной агрессии РФ.

Во время обысков по месту жительства предателя обнаружили мобильный телефон с перепиской с врагом.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

В настоящее время идет расследование для привлечения злоумышленника к ответственности.

22 марта Россия начала массово обстреливать Запорожье — жилые кварталы и остров Хортица. По данным Воздушных сил, оккупанты нанесли удар из реактивной артиллерии.

В Офисе генпрокурора сообщили, что россияне выпустили по городу шесть ракет, одна из них попала в угол между двумя многоэтажками, частично разрушив квартиры, балконы и повредив крыши. Начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

В Генштабе ВСУ заявили, что в жилой дом попало две ракеты.

Погибли два человека, десятки жителей пострадали.