Задержан российский информатор, он фиксировал последствия ракетного удара РФ по многоэтажкам в Запорожье
22 марта РФ выпустила по жилым кварталам Запорожья шесть ракет, одна из них повредила два дома (Фото:Stringer/Reuters)
Служба безопасности Украины задержала информатора РФ, который фиксировал последствия ракетных ударов оккупантов по многоэтажкам Запорожья 22 марта.
Как сообщили в пресс-службе ведомства в Telegram, он фиксировал и пересылал российским оккупантам фото разрушенного многоквартирного дома.
Эта информация требовалась оккупантам для подготовки новых обстрелов региона.
Российским информатором оказался местный работник IT-сферы, которого российская спецслужба дистанционно привлекла к негласному сотрудничеству.
Перед этим он распространял в соцсетях сообщения в поддержку вооруженной агрессии РФ.
Во время обысков по месту жительства предателя обнаружили мобильный телефон с перепиской с врагом.
В настоящее время идет расследование для привлечения злоумышленника к ответственности.
22 марта Россия начала массово обстреливать Запорожье — жилые кварталы и остров Хортица. По данным Воздушных сил, оккупанты нанесли удар из реактивной артиллерии.
В Офисе генпрокурора сообщили, что россияне выпустили по городу шесть ракет, одна из них попала в угол между двумя многоэтажками, частично разрушив квартиры, балконы и повредив крыши. Начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
В Генштабе ВСУ заявили, что в жилой дом попало две ракеты.
Погибли два человека, десятки жителей пострадали.