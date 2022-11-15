Удар РФ по Львову: 80% города без света, нет тепла и горячей воды, есть раненый

15 ноября, 18:27
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Почти весь Львов остался без света после ударов РФ (Фото:Roman Baluk/Reuters)

Почти весь Львов остался без света после ударов РФ (Фото:Roman Baluk/Reuters)

Львов практически полностью остался без электроэнергии после ракетных ударов РФ во вторник, 15 ноября.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый в Telegram.

По его словам, ситуация в областном центре очень сложная.

«80% Львова остается без света. Из-за отсутствия электроэнергии временно приостановлена подача тепла. Горячей воды нет. Наши коммунальщики уже запускают дизель-генераторы», — отметил он.

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Садовый добавил, что в результате атаки российских оккупантов один человек был тяжело ранен. Его оперируют медики.

Больница работает на генераторах.

Днем 15 ноября РФ начала наносить массированные ракетные удары по городам Украины, в ряде областей работает ПВО.

Ракеты попали по объектам энергетической инфраструктуры в северных, центральных и западных областях страны.

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РФ также нанесла ракетные удары по Киеву, часть ракет попала в жилые дома в Печерском районе столицы. Погиб один человек.

Инфографика: НВ

Россия осуществила новый массированный ракетный удар в первый день проведения саммита G20 в Индонезии.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Львов Ракетные удары Война России против Украины

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