Удар РФ Калибрами по Львову: в больницах остаются шесть пострадавших 7 июля, 14:35 В результате ракетного удара РФ по Львову погибли десять человек, еще 45 пострадали (Фото:Roman Baluk/Reuters)

По состоянию на пятницу, 7 июля, в больницах остаются шесть пострадавших в результате ракетного удара РФ по Львову.

Как сообщили в пресс-службе местного горсовета, у пациентов осколочные ранения, разные повреждения лица и конечностей. Их состояние медики оценивают как средней тяжести.

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«Пострадавшие получили внешние повреждения лица и конечностей из-за обломков стекла или других тяжелых предметов, которые могли падать и ударить. Также это осколочные ранения. Состояние — средней тяжести, они продолжают лечение», — рассказал заведующий приемным отделением больницы святого Пантелеймона Сергей Ищук. В этом медучреждении остаются женщина и трое пострадавших мужчин.

В больнице святого Луки медики продолжают лечить двух пациенток.

«У госпитализированных травмы конечностей, туловища, резаные раны. Их состояние удовлетворительное, они поправляются», — уточнил директор больницы Василий Трунквальтер.

По прогнозам медиков стационарное лечение будет продолжаться еще несколько дней. Самому младшему пациенту — 20 лет, самому старшему — 74 года.

В ночь на 6 июля российские оккупанты ударили ракетам по Львову. Силам ПВО удалось сбить семь из десяти Калибров.

В результате атаки обломки одной из ракет упали на жилой дом. Разрушения получили более 250 квартир, также повреждены общежития, два вуза и санаторная школа.

Погибли десять человек, 45 — пострадали. Поисковая операция завершена.