Удар РФ по железной дороге во Львовской области: Укрзализныця обновила данные о задержке пассажирских поездов

2 июня, 10:57
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Задерживаются более десяти пассажирских поездов (Фото:Kendrew Schexnider/Unsplash)

Задерживаются более десяти пассажирских поездов (Фото:Kendrew Schexnider/Unsplash)

Укрзализныця обновила данные о задержке пассажирских поездов после ракетных ударов России по железнодорожной инфраструктуре во Львовской области.

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По состоянию на 10:30 задерживаются такие поезда:

  • № 37 Ужгород — Одесса;
  • № 135 Черновцы — Одесса;
  • № 26 Одесса — Рахов;
  • № 50 Трускавец — Киев;
  • № 82 Ужгород — Киев;
  • № 46 Харьков — Ужгород;
  • № 17 Харьков-Львов;
  • № 56 Рахов — Киев;
  • № 77 Ковель — Одесса;
  • № 36 Одесса — Перемышль;
  • № 716 Перемышль — Киев;
  • № 119 Запорожье — Львов;
  • № 81 Киев — Ужгород;
  • № 29 Киев — Ужгород;
  • № 37 Одесса — Ужгород;
  • № 13 Солотвино — Киев;
  • № 45 Харьков — Ужгород;
  • № 145 Львов — Ужгород.
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Время задержки не уточняется.

В компании отметили, что движение поврежденным участком частично восстановлено.

«Для пассажиров, которые еще едут по измененному маршруту в Ужгород, будет возможность пересесть на станции Ужгород на пригородные поезда участка Ужгород — Чоп — Мукачево — Воловец», — добавили в УЗ.

https://www.facebook.com/Ukrzaliznytsia/posts/5497717530261990

В ночь на 2 июня во Львовской области прозвучали взрывы. В Укрзализныце сообщили, что ракетный удар был совершен по железнодорожной инфраструктуре.

В результате атаки ранения получили пять человек.

Глава ОВА Максим Козицкий уточнил, что пострадали объекты транспортной инфраструктуры в Стрыйском и Самборском районах. Объекты железной дороги существенно повреждены.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Укрзализныця Ракетные удары Львовская область Война России против Украины

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