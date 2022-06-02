Удар РФ по железной дороге во Львовской области: Укрзализныця обновила данные о задержке пассажирских поездов
Задерживаются более десяти пассажирских поездов (Фото:Kendrew Schexnider/Unsplash)
Укрзализныця обновила данные о задержке пассажирских поездов после ракетных ударов России по железнодорожной инфраструктуре во Львовской области.
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По состоянию на 10:30 задерживаются такие поезда:
- № 37 Ужгород — Одесса;
- № 135 Черновцы — Одесса;
- № 26 Одесса — Рахов;
- № 50 Трускавец — Киев;
- № 82 Ужгород — Киев;
- № 46 Харьков — Ужгород;
- № 17 Харьков-Львов;
- № 56 Рахов — Киев;
- № 77 Ковель — Одесса;
- № 36 Одесса — Перемышль;
- № 716 Перемышль — Киев;
- № 119 Запорожье — Львов;
- № 81 Киев — Ужгород;
- № 29 Киев — Ужгород;
- № 37 Одесса — Ужгород;
- № 13 Солотвино — Киев;
- № 45 Харьков — Ужгород;
- № 145 Львов — Ужгород.
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Время задержки не уточняется.
В компании отметили, что движение поврежденным участком частично восстановлено.
«Для пассажиров, которые еще едут по измененному маршруту в Ужгород, будет возможность пересесть на станции Ужгород на пригородные поезда участка Ужгород — Чоп — Мукачево — Воловец», — добавили в УЗ.
В ночь на 2 июня во Львовской области прозвучали взрывы. В Укрзализныце сообщили, что ракетный удар был совершен по железнодорожной инфраструктуре.
В результате атаки ранения получили пять человек.
Глава ОВА Максим Козицкий уточнил, что пострадали объекты транспортной инфраструктуры в Стрыйском и Самборском районах. Объекты железной дороги существенно повреждены.
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