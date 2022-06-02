Удар РФ по железной дороге во Львовской области: Укрзализныця обновила данные о задержке пассажирских поездов 2 июня, 10:57 Цей матеріал також доступний українською Задерживаются более десяти пассажирских поездов (Фото:Kendrew Schexnider/Unsplash)

Укрзализныця обновила данные о задержке пассажирских поездов после ракетных ударов России по железнодорожной инфраструктуре во Львовской области.

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По состоянию на 10:30 задерживаются такие поезда:

№ 37 Ужгород — Одесса;

№ 135 Черновцы — Одесса;

№ 26 Одесса — Рахов;

№ 50 Трускавец — Киев;

№ 82 Ужгород — Киев;

№ 46 Харьков — Ужгород;

№ 17 Харьков-Львов;

№ 56 Рахов — Киев;

№ 77 Ковель — Одесса;

№ 36 Одесса — Перемышль;

№ 716 Перемышль — Киев;

№ 119 Запорожье — Львов;

№ 81 Киев — Ужгород;

№ 29 Киев — Ужгород;

№ 37 Одесса — Ужгород;

№ 13 Солотвино — Киев;

№ 45 Харьков — Ужгород;

№ 145 Львов — Ужгород.

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Время задержки не уточняется.

В компании отметили, что движение поврежденным участком частично восстановлено.

«Для пассажиров, которые еще едут по измененному маршруту в Ужгород, будет возможность пересесть на станции Ужгород на пригородные поезда участка Ужгород — Чоп — Мукачево — Воловец», — добавили в УЗ.

В ночь на 2 июня во Львовской области прозвучали взрывы. В Укрзализныце сообщили, что ракетный удар был совершен по железнодорожной инфраструктуре.

В результате атаки ранения получили пять человек.

Глава ОВА Максим Козицкий уточнил, что пострадали объекты транспортной инфраструктуры в Стрыйском и Самборском районах. Объекты железной дороги существенно повреждены.

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