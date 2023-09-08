Погиб полицейский, более 50 раненых. Последствия ракетного удара РФ по центру Кривого Рога: разрушено админздание полиции — фото, видео 8 сентября, 13:13 Российская ракета попала в одно из админзданий полиции, повреждено много других зданий (Фото:ГСЧС)

Днем в пятницу, 8 сентября, войска РФ нанесли ракетный удар по центру Кривого Рога. Разрушено админздание полиции, погиб полицейский, раненые 52 человека.

По данным МВД, спасатели достали из-под завалов еще троих правоохранителей, они находятся в тяжелом состоянии в больнице.

Еще шесть сотрудников получили травмы различной степени тяжести.

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В результате вражеской атаки пострадали также здания рядом, в том числе и жилые дома.

В ГСЧС уточнили, что по состоянию на 12:30 известно о 52 раненых.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак добавил, что повреждены 14 административных зданий, культовое сооружение, 17 многоквартирных и четыре частных дома. Также повреждения получили около 40 машин.

На месте ракетного удара возник пожар, но его уже удалось потушить спасателям.

На данный момент продолжаются работы по разбору завалов. На месте развернуты штабы, людям оказывают психологическую помощь.

NV собрал фото и видео разрушительной атаки РФ по Кривому Рогу.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: МВД Украины

Фото: МВД Украины

Фото: МВД Украины

Фото: МВД Украины

Фото: Сергей Лысак/Telegram

Фото: Сергей Лысак/Telegram