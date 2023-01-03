Удар РФ по Краматорску попал в прямой эфир французского телевидения — видео 3 января, 09:48 Журналист Поль Гасье в результате происшествия не пострадал (Фото:Скриншот видео TF1)

Одна из ракетных атак РФ в Донецкой области в понедельник, 2 января, попал в прямой эфир французского телевидения.

Соответствующее видео обнародовал канал TF1.

Как сообщается, удар был нанесен в тот момент, когда корреспондент Поль Гасье вел для программы Quotidien репортаж из Краматорска.

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В какой-то момент за его спиной произошел мощный взрыв, после чего трансляция прервалась.

Сам журналист в результате происшествия не пострадал.