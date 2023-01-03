Удар РФ по Краматорску попал в прямой эфир французского телевидения — видео

3 января, 09:48
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Журналист Поль Гасье в результате происшествия не пострадал (Фото:Скриншот видео TF1)

Журналист Поль Гасье в результате происшествия не пострадал (Фото:Скриншот видео TF1)

Одна из ракетных атак РФ в Донецкой области в понедельник, 2 января, попал в прямой эфир французского телевидения.

Соответствующее видео обнародовал канал TF1.

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Как сообщается, удар был нанесен в тот момент, когда корреспондент Поль Гасье вел для программы Quotidien репортаж из Краматорска.

Видео дня

В какой-то момент за его спиной произошел мощный взрыв, после чего трансляция прервалась.

https://twitter.com/tweetsnv/status/1610180930978648065?s=46&t=IOoBMHI5NYVSGNea2lBHdw

Сам журналист в результате происшествия не пострадал.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Краматорск Донецкая область Российская агрессия Франция Ракетные удары Война России против Украины

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