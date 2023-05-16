РФ ударила ракетами по Краматорску, а Херсонскую область атаковала авиабомбами: в ОВА рассказали о разрушениях и жертвах

16 мая, 12:53
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Последствия ракетного удара РФ по Краматорску (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Последствия ракетного удара РФ по Краматорску (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Войска РФ нанесли удары по Донецкий, Херсонской и Харьковской областям, применив ракеты, артиллерию и авиабомбы.

Как сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, в результате артиллерийского обстрела пгт Двуречная Купянского района погибли двое гражданских, еще один человек получил осколочные ранения и был госпитализирован.

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Российские оккупанты также массировано обстреляли Волчанск Чугуевского района. Повреждены жилые дома, здание местной больницы.

В селе Тищенковка Купянского района в результате обстрела из РСЗО повреждены четыре жилых дома, начались пожары.

В Херсонской области войска РФ выпустили 407 снарядов из тяжелой артиллерии, танков, БПЛА и авиации, а сам Херсон обстреляли 14 раз. В результате вражеских атак ранения получили шесть человек, в том числе ребенок.

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По одному из населенных пунктов противник запустил управляемые авиабомбы. Оккупанты также девять раз обстреляли уже разрушенный мост в Дарьевской громаде.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что в ночь на 16 мая РФ нанесла ракетный удар по Краматорску. В результате повреждены три многоэтажки и котельная, обошлось без жертв.

По Константиновке нанесен удар ракетами С-300: повреждены три дома, школа и газопровод. Под плотными обстрелами оккупантов находится Часов Яр, там за сутки ранен человек, повреждены 17 частных и три многоквартирных дома.

В ночь на 16 мая войска РФ осуществили новую массированную атаку на Украину, выпустив 18 ракет, из них — шесть Кинжалов.

Все вражеские цели удалось сбить.

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Над Киевом также были уничтожены все российские ракеты, однако обломки упали как минимум в пяти районах города. В Соломенском загорелось нежилое помещение и несколько автомобилей, пострадали три человека. Также обломки упали на территорию зоопарка.

Власти назвали восьмую за месяц атаку на Киев «исключительной по своей плотности» — максимальное количество атакующих ракет за кратчайший промежуток времени.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Донецкая область Харьковская область Херсонская область Ракетные удары Война России против Украины

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