Японский журналист, получивший ранение во время ракетного удара по Киеву, сообщил о возращении домой

4 января, 11:58
Поделиться:
Журналист одного из японских изданий Ватару Секита получил ранение ноги во время ракетного удара РФ по Киеву 31 декабря (Фото:Скриншот видео NV/Twitter)

Журналист одного из японских изданий Ватару Секита получил ранение ноги во время ракетного удара РФ по Киеву 31 декабря (Фото:Скриншот видео NV/Twitter)

Японский журналист Ватару Секита, который был ранен во время ракетного удара РФ по Киеву 31 декабря, сообщил о возращении домой.

Об этом он написал в своем Twitter.

«Гостиница, в которой я остановился, подверглась нападению со стороны России, и я получил ранение правой ноги. Моя нога все еще болит, но я в порядке. Пока я отправляюсь домой», — отметил Секита.

Видео дня

Читайте также:
После ранения журналиста. Посольство Японии возмущено из-за массированного российского удара по Украине

Журналист добавил, что он и его японские коллеги продолжат следить за ситуацией и призвал продолжать поддержку их работы.

https://twitter.com/watarusekita/status/1610259155805429766

В результате российского удара по Киеву 31 декабря были повреждены жилые дома, гостиница в центре города и Дворец Украина. Пострадали здания двух школ в Соломенском и одной — в Печерском районе, а также детский сад в Соломенском районе. В столице погибли два человека, около 20 — пострадали.

Читайте также:
После ранения журналиста. Посольство Японии возмущено из-за массированного российского удара по Украине

Среди пострадавших также и журналист Секита. В момент удара по гостинице в Печерском районе украинской столицы он находился в здании. На видео видно, как медики собираются везти его в больницу.

https://twitter.com/tweetsNV/status/1609173692184920065
Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Киев Япония Ракетные удары Нападение на журналистов Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X