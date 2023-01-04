Японский журналист, получивший ранение во время ракетного удара по Киеву, сообщил о возращении домой 4 января, 11:58 Журналист одного из японских изданий Ватару Секита получил ранение ноги во время ракетного удара РФ по Киеву 31 декабря (Фото:Скриншот видео NV/Twitter)

Японский журналист Ватару Секита, который был ранен во время ракетного удара РФ по Киеву 31 декабря, сообщил о возращении домой.

Об этом он написал в своем Twitter.

«Гостиница, в которой я остановился, подверглась нападению со стороны России, и я получил ранение правой ноги. Моя нога все еще болит, но я в порядке. Пока я отправляюсь домой», — отметил Секита.

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Журналист добавил, что он и его японские коллеги продолжат следить за ситуацией и призвал продолжать поддержку их работы.

В результате российского удара по Киеву 31 декабря были повреждены жилые дома, гостиница в центре города и Дворец Украина. Пострадали здания двух школ в Соломенском и одной — в Печерском районе, а также детский сад в Соломенском районе. В столице погибли два человека, около 20 — пострадали.

Среди пострадавших также и журналист Секита. В момент удара по гостинице в Печерском районе украинской столицы он находился в здании. На видео видно, как медики собираются везти его в больницу.

