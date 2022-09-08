Ночной удар РФ по Харькову: оккупанты применили ракеты С-300, полностью разрушено админздание 8 сентября, 08:57 Ракеты оккупантов попали по одному из производств Харькова (Фото:Прокуратура Харьковской области/Facebook)

В результате ракетного удара РФ по Харькову в ночь на четверг, 8 сентября, поврежден объект критической инфраструктуры и одно из помещений на территории производства.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

По его словам, во время ударов по Холодногорскому и Салтовскому районам города оккупанты применили ракеты С-300.

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В результате атаки пострадавших нет.

В пресс-службе прокуратуры Харьковской области в Facebook уточнили, что ракеты были выпущены с территории Белгородской области РФ.

В Холодногорском районе Харькова ракета попала в административное здание одного из предприятий, оно полностью разрушено. В Салтовском районе вражеская ракета попала на территорию производства.

В области армия РФ наносила удары по Харьковскому, Изюмскому, Чугуевскому и Богодуховскому районам.

В Дергачевской громаде ранения получили две женщины, они госпитализированы со взрывчатыми и осколочными ранениями. Повреждены частные дома и хозяйственные постройки, возникли пожары.

Медики также госпитализировали двоих человек в Чугуевском районе, одного — в Харьковском, три — в Изюмском, среди них двухлетний ребенок. Состояние пострадавших средней тяжести.

5 сентября украинские военные нанесли удар по районам скопления войск РФ в районе Семеновки и Купянска Харьковской области.

Также появились сообщения о том, что ВСУ ведут контрнаступление в Харьковской области.

Позже советник Офиса президента Алексей Арестович намекнул, что российских оккупантов выбили из Балаклеи, которая находится вблизи Купянска и Изюма.

Позже появились сообщения об освобождении села Новая Гусаровка под Балаклеей. Жителей самого города призвали соблюдать информационную тишину.





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