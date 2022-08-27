Ночной удар РФ по центру Харькова: оккупанты применили ракеты С-300, идут поисково-спасательные работы
В результате ракетного удара РФ повреждены жилые дома и админздания (Фото:Прокуратура Харьковской области/Facebook)
Войска РФ ударили по центру Харькова в ночь на субботу, 27 августа, ракетами С-300. В результате атак один человек получил ранения.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области в Facebook, в Основянском районе существенно поврежден ряд административных и жилых зданий, в том числе имеющих историческое значение. Повреждены магазины, туристическое агентства и финучреждения.
Ранена 61-летняя местная жительница.
Вторая ракета оккупантов попала на открытый участок в Киевском районе Харькова.
«Предварительно оккупанты обстреляли Харьков ракетами типа С-300 с территории Белгородской области. Какие-либо военные объекты на указанных территориях отсутствуют», — добавили в прокуратуре.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил в Telegram, что ракеты попали по дорожному полотну.
На данный момент на местах ударов продолжаются поисково-спасательные работы. Информация уточняется.
Армия РФ регулярно обстреливает Харьков и область, разрушая инфраструктуру и убивая мирных жителей.
В результате атаки в ночь на 27 августа пострадало историческое здание — доходный дом купца Адама Пиотровского.
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