Ночной удар РФ по центру Харькова: оккупанты применили ракеты С-300, идут поисково-спасательные работы 27 августа, 09:57 В результате ракетного удара РФ повреждены жилые дома и админздания (Фото:Прокуратура Харьковской области/Facebook)

Войска РФ ударили по центру Харькова в ночь на субботу, 27 августа, ракетами С-300. В результате атак один человек получил ранения.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области в Facebook, в Основянском районе существенно поврежден ряд административных и жилых зданий, в том числе имеющих историческое значение. Повреждены магазины, туристическое агентства и финучреждения.

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Ранена 61-летняя местная жительница.

Вторая ракета оккупантов попала на открытый участок в Киевском районе Харькова.

«Предварительно оккупанты обстреляли Харьков ракетами типа С-300 с территории Белгородской области. Какие-либо военные объекты на указанных территориях отсутствуют», — добавили в прокуратуре.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил в Telegram, что ракеты попали по дорожному полотну.

На данный момент на местах ударов продолжаются поисково-спасательные работы. Информация уточняется.

Армия РФ регулярно обстреливает Харьков и область, разрушая инфраструктуру и убивая мирных жителей.

В результате атаки в ночь на 27 августа пострадало историческое здание — доходный дом купца Адама Пиотровского.





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