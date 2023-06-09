Войска РФ ударили ракетами по Харькову
Последствия удара РФ по Харькову 6 июня (Фото:Viacheslav Ratynskyi/Reuters)
Днем в пятницу, 9 июня, войска РФ нанесли ракетный удар по окраинам Харькова.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram.
По его словам, российские оккупанты использовали для атаки комплексы С-300.
Обошлось без погибших и пострадавших.
Детали о разрушениях пока не сообщаются. На месте атаки работают профильные службы.
Последний раз войска РФ обстреливали Харьков 5 июня. Ракеты попали в центр города и в Слободской район.
Россия также продолжает атаковать населенные пункты в области. Страдает, в частности, Купянский район.