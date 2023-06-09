Войска РФ ударили ракетами по Харькову 9 июня, 11:44 Последствия удара РФ по Харькову 6 июня (Фото:Viacheslav Ratynskyi/Reuters)

Днем в пятницу, 9 июня, войска РФ нанесли ракетный удар по окраинам Харькова.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram.

По его словам, российские оккупанты использовали для атаки комплексы С-300.

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Обошлось без погибших и пострадавших.

Детали о разрушениях пока не сообщаются. На месте атаки работают профильные службы.

Последний раз войска РФ обстреливали Харьков 5 июня. Ракеты попали в центр города и в Слободской район.

Россия также продолжает атаковать населенные пункты в области. Страдает, в частности, Купянский район.