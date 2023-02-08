В Харькове задержали агента РФ, корректировавшего ракетные удары по университету и центру города 8 февраля, 10:33 Разрушенное здание Харьковского национального университета городского хозяйства имени Бекетова (Фото:Vitalii Hnidyi/Reuters)

В Харькове задержали российского агента, который корректировал ракетные удары РФ по университету и жилому дому 5 февраля.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, его задержали у здания поврежденного вуза в то время, когда он фиксировал последствия обстрела для «отчета» российским спецслужбам.

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Вражеским агентом оказался 60-летний харьковчанин. По данным следствия, он активно сотрудничал с российской разведкой. Для своих кураторов мужчина собирал данные о расположении на территории Харькова блокпостов, укреплений сил обороны и мест дислокации ВСУ.

После «прилетов» мужчина должен был сфотографировать и направить результаты попаданий оккупантам.

Ему сообщили о подозрении по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

5 февраля российские оккупанты обстреляли Харьков. Две ракеты С-300 попали в центр города, в частности в жилую застройку и вузы. Пять человек пострадали.

