В Харькове задержали агента РФ, корректировавшего ракетные удары по университету и центру города
Разрушенное здание Харьковского национального университета городского хозяйства имени Бекетова (Фото:Vitalii Hnidyi/Reuters)
В Харькове задержали российского агента, который корректировал ракетные удары РФ по университету и жилому дому 5 февраля.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, его задержали у здания поврежденного вуза в то время, когда он фиксировал последствия обстрела для «отчета» российским спецслужбам.
Вражеским агентом оказался 60-летний харьковчанин. По данным следствия, он активно сотрудничал с российской разведкой. Для своих кураторов мужчина собирал данные о расположении на территории Харькова блокпостов, укреплений сил обороны и мест дислокации ВСУ.
После «прилетов» мужчина должен был сфотографировать и направить результаты попаданий оккупантам.
Ему сообщили о подозрении по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
5 февраля российские оккупанты обстреляли Харьков. Две ракеты С-300 попали в центр города, в частности в жилую застройку и вузы. Пять человек пострадали.