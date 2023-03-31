Ночная атака РФ на Харьков: по городу выпустили девять ракет, в области дрон-камикадзе попал по объекту критической инфраструктуры 31 марта, 08:59 Последствия обстрела Новобаварского района Харькова в ночь на 31 марта (Фото:Суспільне Харків)

В ночь на пятницу, 31 марта, войска РФ выпустили по Харькову девять ракет С-300, ранены три человека.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram.

Ракетный удар был нанесен по Новобаварскому району Харькова. В городе поврежден объект гражданской инфраструктуры и частные жилые дома. Часть ракет попала в землю и взорвалась в воздухе.

Видео дня

В результате атаки российских оккупантов легкие ранения получили три человека. В госпитализации они не нуждались.

Читайте также: Прокуратура показала последствия ракетного удара по Харькову

Также вражеский дрон-камикадзе попал в объект критической инфраструктуры в Изюмском районе области.

Ранения получили двое гражданских.

В ночь на 31 марта войска РФ ударили по Харькову. Сообщалось о шести взрывах. В результате ракетных ударов РФ по Харькову повреждены частный дом и две машины.