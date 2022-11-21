Удар РФ по жилому дому в Харьковской области: погиб один человек, еще двое ранены, спасатели продолжают разбирать завалы 21 ноября, 08:58 Под завалами жилого дома погибла женщина, еще два человека ранены (Фото:Олег Синегубов/Telegram)

В результате ракетного удара РФ по жилому дому в пгт Шевченково Харьковской области погибли женщина, еще два человека получили ранения.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

По его словам, вражеские ракеты С-300 попали в двухэтажный многоквартирный жилой дом, еще один дом рядом поврежден.

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Спасатели продолжают разбирать завалы.

В пресс-службе ГСЧС в Telegram уточнили, что в результате попадания в жилом доме частично разрушена торцевая стена дома, крыша и четыре квартиры.

Вечером 20 ноября российские оккупанты обстреляли жилой дом в Шевченково Харьковской области. Сообщалось, что под завалами могли быть люди.

РФ систематически наносит ракетные удары по Харьковской области. Оккупанты также бьют по объектам критической инфраструктуры.